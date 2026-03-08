9 марта в 23-м туре Первой лиги России «Ротор» примет «Урал». Волгоградский клуб занимает 8-е место в таблице с 31 очком после 22 туров и пытается приблизиться к зоне стыковых матчей. «Урал» располагается на 2-й позиции с 41 баллом и ведет борьбу за прямое возвращение в РПЛ. При этом обе команды подходят к встрече не в лучшей форме.

«Ротор»

«Ротор» не может победить в четырех последних матчах Первой лиги. В прошлом туре команда сыграла вничью со «Спартаком Кострома» (1:1). В последних пяти матчах волгоградцы забили 8 голов и пропустили 7, что говорит о достаточно открытом стиле игры. Лучшим бомбардиром остается Илья Сафронов, на счету которого 6 голов.

«Урал»

«Урал» также переживает непростой отрезок и не выигрывает в четырех последних матчах чемпионата. В прошлом туре команда уступила «Факелу» со счетом 0:1. Несмотря на это, клуб из Екатеринбурга сохраняет высокое место в таблице. Лучшим бомбардиром команды является Мартин Секулич с 8 голами.

Факты о командах

«Ротор»

8-е место в таблице Первой лиги

Не выигрывает в 4 последних матчах

Проиграл 3 последних домашних матча

Забивает в 5 из 7 последних игр

В последних 5 матчах: 8 забито и 7 пропущено

В среднем забивает 1.60 гола за матч

«Урал»

2-е место в таблице после 22 туров

Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата

Не проигрывает «Ротору» в 9 последних очных матчах

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено

Прогноз на матч «Ротор» – «Урал»

Матч выглядит достаточно осторожным. Команды не демонстрируют стабильных результатов в последних турах, а очные встречи часто завершаются ничейными результатами. Три последних матча между этими соперниками закончились вничью, что подтверждает равный характер противостояния.

«Урал» выглядит чуть стабильнее по турнирному положению, однако «Ротор» способен навязать борьбу на своем поле. Вероятно, игра пройдет без большого количества голов.

Рекомендованные ставки: