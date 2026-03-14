«Волга» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.3

14 марта 2026 8:09
Волга - Челябинск
15 мар. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 24 тур
15 марта в 24-м туре Первой лиги ульяновская «Волга» примет «Челябинск». Это противостояние двух команд с разной формой и историей личных встреч. Хозяева находятся на длительной беспроигрышной серии и демонстрируют мощную атаку, гости стабильно забивают, но катастрофически пропускают и имеют историческое преимущество.

«Волга»

Ульяновцы занимают 14-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей) и забивает в 5 последних матчах. Дмитрий Каменщиков с 6 голами – лидер атак. Оборона «Волги» также надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Хозяева выглядят очень уверенно и будут играть первым номером.

«Челябинск»

Гости занимают 5-е место и демонстрируют стабильную атаку, забивая в 5 последних матчах (1.80 гола в среднем). Рамазан Гаджимурадов с 8 голами – лидер атак. Однако оборона «Челябинска» катастрофична – 2.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (11 голов). Важное психологическое преимущество – гости побеждают в 3 последних выездных матчах и не пропускают от «Волги» в 3 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Волга»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 14-е место в турнире (26 очков).

«Челябинск»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Побеждает в 3 последних выездных матчах.
  • Не пропускает от «Волги» в 3 последних очных встречах.
  • 5-е место в турнире (36 очков).

Прогноз на матч «Волга» – «Челябинск»

«Волга» находится в отличной форме, мощно атакует и надежно защищается. «Челябинск» стабильно забивает, но катастрофически пропускает, при этом имеет историческое преимущество. Учитывая, что хозяева играют дома и находятся на кураже, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Волги» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Волги» – коэффициент 2.3.
  • Обе забьют – ДА

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Челябинск Волга
Другие прогнозы
15.03.2026
14:00
1.72
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Акрон - Ахмат
Обе забьют – ДА
15.03.2026
14:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Эпицентр - Рух
Победа «Эпицентра»
15.03.2026
14:15
2.12
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте - Утрехт
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
14:30
1.66
Италия. Серия А, 29 тур
Верона - Дженоа
Победа «Дженоа» с форой 0
15.03.2026
15:00
1.43
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа - Сокол
Тотал меньше 2.5 голов
15.03.2026
15:00
2.30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Волга - Челябинск
Победа «Волги»
  • Читайте нас: 