Матч 1 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Текстильщик» пройдет 13 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал». Хозяева подходят к старту сезона в глубоком кризисе – они не могут выиграть в восьми последних матчах чемпионата и пропускают в четырех последних, а их товарищеские встречи не принесли побед. Гости, напротив, провели уверенный отрезок во Второй лиге, где редко пропускали, и теперь попытаются удивить фаворита. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – «Арсенал» прервет свою безвыигрышную серию или «Текстильщик» начнет сезон с сенсационного результата?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» демонстрирует нестабильную игру: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) при 11 пропущенных (2,2). Команда не может победить уже восемь матчей кряду в Первой лиге, а в четырех последних встречах неизменно пропускает. В товарищеских матчах туляки сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Сочи» (3:3), а также уступили «Волге Ульяновск» (1:2), что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на статус фаворита, «Арсенал» находится в психологической яме, и его защита выглядит крайне уязвимой – соперники забивают в среднем более двух голов за игру.

«Текстильщик» подходит к игре с совершенно иной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно выступала во Второй лиге А, где редко позволяла соперникам создавать моменты, а в товарищеском матче с «Шинником» сыграла вничью 1:1, подтвердив свою оборонительную дисциплину. Гости не имеют опыта выступлений в Первой лиге, но их организованность и умение не пропускать могут стать ключевыми факторами против кризисного «Арсенала». В очных встречах команды не пересекались более 15 лет, поэтому психологического преимущества ни у кого нет.

Итоговый вывод: «Арсенал» испытывает серьезные проблемы в обороне и не может победить уже длительное время, тогда как «Текстильщик» демонстрирует надежную игру в защите и редко пропускает. Учитывая текущую форму и неуверенность хозяев, гости как минимум не проиграют. Наш прогноз – «Текстильщик» не проиграет.

Форма и история личных встреч

«Арсенал» не может выиграть в восьми последних матчах и пропускает в четырех последних, а «Текстильщик» во Второй лиге пропускал всего 0,6 гола в среднем за игру. В очных встречах команды не играли более 15 лет, однако текущая форма гостей, основанная на надежной обороне, дает им преимущество перед этим матчем.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. Кубок, 3 тур Текстильщик 0 : 0 Арсенал

Прогноз на победителя

«Текстильщик» демонстрирует отличную оборонительную дисциплину и редко пропускает, тогда как «Арсенал» переживает кризис, не побеждая в восьми матчах подряд. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом является то, что гости как минимум не проиграют. Рекомендуемая ставка – «Текстильщик» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Текстильщик» состоится 13 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».