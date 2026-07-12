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«Арсенал Тула» – «Текстильщик»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

12 июля 2026 9:00
Арсенал - Текстильщик
13 июл. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
«Текстильщик» не проиграет (Х2)
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Текстильщик» пройдет 13 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал». Хозяева подходят к старту сезона в глубоком кризисе – они не могут выиграть в восьми последних матчах чемпионата и пропускают в четырех последних, а их товарищеские встречи не принесли побед. Гости, напротив, провели уверенный отрезок во Второй лиге, где редко пропускали, и теперь попытаются удивить фаворита. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии – «Арсенал» прервет свою безвыигрышную серию или «Текстильщик» начнет сезон с сенсационного результата?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» демонстрирует нестабильную игру: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) при 11 пропущенных (2,2). Команда не может победить уже восемь матчей кряду в Первой лиге, а в четырех последних встречах неизменно пропускает. В товарищеских матчах туляки сыграли вничью с ЦСКА (1:1) и «Сочи» (3:3), а также уступили «Волге Ульяновск» (1:2), что говорит о проблемах в обороне. Несмотря на статус фаворита, «Арсенал» находится в психологической яме, и его защита выглядит крайне уязвимой – соперники забивают в среднем более двух голов за игру.

«Текстильщик» подходит к игре с совершенно иной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уверенно выступала во Второй лиге А, где редко позволяла соперникам создавать моменты, а в товарищеском матче с «Шинником» сыграла вничью 1:1, подтвердив свою оборонительную дисциплину. Гости не имеют опыта выступлений в Первой лиге, но их организованность и умение не пропускать могут стать ключевыми факторами против кризисного «Арсенала». В очных встречах команды не пересекались более 15 лет, поэтому психологического преимущества ни у кого нет.

Итоговый вывод: «Арсенал» испытывает серьезные проблемы в обороне и не может победить уже длительное время, тогда как «Текстильщик» демонстрирует надежную игру в защите и редко пропускает. Учитывая текущую форму и неуверенность хозяев, гости как минимум не проиграют. Наш прогноз – «Текстильщик» не проиграет.

Форма и история личных встреч

«Арсенал» не может выиграть в восьми последних матчах и пропускает в четырех последних, а «Текстильщик» во Второй лиге пропускал всего 0,6 гола в среднем за игру. В очных встречах команды не играли более 15 лет, однако текущая форма гостей, основанная на надежной обороне, дает им преимущество перед этим матчем.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. Кубок, 3 тур
Текстильщик
0 : 0
21.10.2020
Арсенал

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
25
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Текстильщик
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
10
Vitaly Dunay
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Арсенал
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
9
D. Gagua
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
44
Исаенко
24
Гоцук
45
Кармаев
4
Пенчиков
25
Енин
21
Раздорских
10
Жигулев
7
Рейес
17
Горбунов
11
Магомедов
3-2-1-1-2
58
Фадеев
2
Гапечкин
5
Евдокимов
23
Иванников
46
Першин
20
Роспутько
7
Джебов
25
Гуляев
10
87
Филев
44
Исаенко
77
Плотников
77
Плотников
44
Исаенко
20
Роспутько
18
Иванов
18
Иванов
20
Роспутько
10
9
9
10
25
Гуляев
78
Корнеев
78
Корнеев
25
Гуляев
Остались в запасе
Арсенал
Текстильщик
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов

Прогноз на победителя

«Текстильщик» демонстрирует отличную оборонительную дисциплину и редко пропускает, тогда как «Арсенал» переживает кризис, не побеждая в восьми матчах подряд. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным исходом является то, что гости как минимум не проиграют. Рекомендуемая ставка – «Текстильщик» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Арсенал Тула» и «Текстильщик» состоится 13 июля 2026 года в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».

«Арсенал Тула» – «Текстильщик»: смотреть онлайн

2.50
«Текстильщик» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Арсенал
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