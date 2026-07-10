Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Улытау» и «Кайсар» пройдет 12 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева занимают седьмое место с 23 очками, но не могут выиграть в трех последних матчах, хотя стабильно забивают в них. Гости расположились на 11-й строчке с 18 очками и не проигрывают в четырех последних матчах, но имеют большое количество ничьих. Сможет ли «Улытау» прервать свою безвыигрышную серию и взять три очка на домашнем стадионе, или «Кайсар» продолжит свою беспроигрышную серию и отберет очки у соперника?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда не может выиграть в трех последних матчах, но при этом забивает в каждом из них, что говорит о наличии атакующего потенциала. Лучший бомбардир Георгий Бугулов забил всего три гола в 16 матчах, что отражает общую низкую результативность команды. Однако домашняя поддержка и преимущество в турнирной таблице могут стать решающими факторами, особенно учитывая, что в очных встречах с «Кайсаром» «Улытау» не проигрывает – две ничьи в двух последних матчах.

«Кайсар» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в четырех последних матчах, но при этом сыграла вничью трижды, что говорит о нехватке победной ментальности. Лучший бомбардир Никола Цуцкич забил всего три гола в 19 матчах, что также не впечатляет. Гости будут стремиться продлить свою беспроигрышную серию, но в гостях против «Улытау» им будет сложно добиться победы, учитывая, что в последних очных встречах команды обменялись ничьими.

Итоговый вывод: «Улытау» имеет преимущество домашнего поля и более высокое турнирное положение, тогда как «Кайсар» не проигрывает в четырех матчах, но слишком часто играет вничью. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости не могут победить в гостях уже несколько матчей, победа «Улытау» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Улытау».

Форма и история личных встреч

«Улытау» не может выиграть в трех последних матчах, но стабильно забивает, тогда как «Кайсар» не проигрывает в четырех, но слишком часто играет вничью. В очных встречах команды обменялись ничьими в двух последних матчах, но домашняя поддержка и более высокое турнирное положение хозяев дают им преимущество.

Прогноз на победителя

«Улытау» имеет преимущество домашнего поля и стабильно забивает, тогда как «Кайсар» слишком часто играет вничью и не может добиться победы в гостях. Учитывая эти факторы, победа «Улытау» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Улытау» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Улытау» и «Кайсар» состоится 12 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.