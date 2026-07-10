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«Улытау» – «Кайсар»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

10 июля 2026 10:00
Улытау - Кайсар
12 июл. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
победа «Улытау»
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Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Улытау» и «Кайсар» пройдет 12 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург». Хозяева занимают седьмое место с 23 очками, но не могут выиграть в трех последних матчах, хотя стабильно забивают в них. Гости расположились на 11-й строчке с 18 очками и не проигрывают в четырех последних матчах, но имеют большое количество ничьих. Сможет ли «Улытау» прервать свою безвыигрышную серию и взять три очка на домашнем стадионе, или «Кайсар» продолжит свою беспроигрышную серию и отберет очки у соперника?

Кто победит в матче

«Улытау» подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда не может выиграть в трех последних матчах, но при этом забивает в каждом из них, что говорит о наличии атакующего потенциала. Лучший бомбардир Георгий Бугулов забил всего три гола в 16 матчах, что отражает общую низкую результативность команды. Однако домашняя поддержка и преимущество в турнирной таблице могут стать решающими факторами, особенно учитывая, что в очных встречах с «Кайсаром» «Улытау» не проигрывает – две ничьи в двух последних матчах.

«Кайсар» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в четырех последних матчах, но при этом сыграла вничью трижды, что говорит о нехватке победной ментальности. Лучший бомбардир Никола Цуцкич забил всего три гола в 19 матчах, что также не впечатляет. Гости будут стремиться продлить свою беспроигрышную серию, но в гостях против «Улытау» им будет сложно добиться победы, учитывая, что в последних очных встречах команды обменялись ничьими.

Итоговый вывод: «Улытау» имеет преимущество домашнего поля и более высокое турнирное положение, тогда как «Кайсар» не проигрывает в четырех матчах, но слишком часто играет вничью. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости не могут победить в гостях уже несколько матчей, победа «Улытау» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Улытау».

Форма и история личных встреч

«Улытау» не может выиграть в трех последних матчах, но стабильно забивает, тогда как «Кайсар» не проигрывает в четырех, но слишком часто играет вничью. В очных встречах команды обменялись ничьими в двух последних матчах, но домашняя поддержка и более высокое турнирное положение хозяев дают им преимущество.

Личные встречи
25% (1)
75% (3)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
0.75
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Улытау
1 : 0
12.07.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
0 : 0
20.06.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Улытау
1 : 1
18.10.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
22.06.2025
Улытау

Прогноз на победителя

«Улытау» имеет преимущество домашнего поля и стабильно забивает, тогда как «Кайсар» слишком часто играет вничью и не может добиться победы в гостях. Учитывая эти факторы, победа «Улытау» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Улытау» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Улытау» и «Кайсар» состоится 12 июля 2026 года в Жезказгане на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Улытау» – «Кайсар»: смотреть онлайн

2.35
победа «Улытау»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Улытау
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