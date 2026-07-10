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«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026

10 июля 2026 10:23
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
11 июл. 2026, суббота 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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1.95
Победа «Динамо-Брест»
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Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Славия-Мозырь» пройдет 11 июля 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева находятся в верхней части таблицы на шестом месте с 21 очком, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают. Гости расположились на 11-й строчке с 15 очками, не могут выиграть в четырех последних матчах и пропускают в шести последних. Сможет ли «Славия-Мозырь» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту, или «Динамо-Брест» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» подходит к игре с впечатляющей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах, а в прошлом туре уверенно обыграла «Нафтан» (4:2). Лучший бомбардир Егор Корцов забил пять голов в 14 матчах, и его результативность остается важным козырем хозяев. В очных встречах с «Славией-Мозырь» «Динамо-Брест» имеет преимущество – три победы и одна ничья в последних четырех матчах, включая победы 3:1 и 3:0, что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

«Славия-Мозырь» подходит к игре с нестабильной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в шести последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В прошлом туре «Славия-Мозырь» уступила «МЛ Витебск» (2:4), а также сыграла вничью с «Барановичи» (1:1) и уступила «Ислочи» (0:2). Гости будут стремиться прервать свою неудачную серию, но против такого организованного соперника, как «Динамо-Брест», им будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» имеет преимущество в текущей форме и истории личных встреч, тогда как «Славия-Мозырь» переживает кризис и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо-Брест».

Форма и история личных встреч

«Динамо-Брест» не проигрывает в трех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Славией-Мозырь» – три победы и одна ничья в последних четырех матчах, включая победы с крупным счетом. «Славия-Мозырь» не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в шести, что делает хозяев явными фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
46% (13)
21% (6)
32% (9)
42
Забитых мячей
33
1.5
В среднем за матч
1.18
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
4 : 1
11.07.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
21.09.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.05.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
20.08.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 1
09.04.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 3
17.09.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
07.05.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо-Брест
0 : 3
18.09.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
08.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
31.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.04.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
31.08.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 0
25.04.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
27.08.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
3 : 1
30.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 4
10.09.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
0 : 0
07.05.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
27.09.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
31.05.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
30.11.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
19.10.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
17.08.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 0
24.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо-Брест
2 : 0
25.11.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
19.08.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
12.05.2012
Динамо-Брест
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Прогноз на победителя

«Динамо-Брест» имеет преимущество в текущей форме и очных встречах, тогда как «Славия-Мозырь» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Динамо-Брест» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Славия-Мозырь» состоится 11 июля 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн

1.95
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо-Брест
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