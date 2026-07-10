Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Славия-Мозырь» пройдет 11 июля 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева находятся в верхней части таблицы на шестом месте с 21 очком, не проигрывают в трех последних матчах и стабильно забивают. Гости расположились на 11-й строчке с 15 очками, не могут выиграть в четырех последних матчах и пропускают в шести последних. Сможет ли «Славия-Мозырь» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту, или «Динамо-Брест» продолжит свое восхождение по турнирной таблице и добьется победы?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» подходит к игре с впечатляющей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах, а в прошлом туре уверенно обыграла «Нафтан» (4:2). Лучший бомбардир Егор Корцов забил пять голов в 14 матчах, и его результативность остается важным козырем хозяев. В очных встречах с «Славией-Мозырь» «Динамо-Брест» имеет преимущество – три победы и одна ничья в последних четырех матчах, включая победы 3:1 и 3:0, что дает им серьезное психологическое преимущество перед этой игрой.

«Славия-Мозырь» подходит к игре с нестабильной статистикой: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в шести последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В прошлом туре «Славия-Мозырь» уступила «МЛ Витебск» (2:4), а также сыграла вничью с «Барановичи» (1:1) и уступила «Ислочи» (0:2). Гости будут стремиться прервать свою неудачную серию, но против такого организованного соперника, как «Динамо-Брест», им будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая историю личных встреч.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» имеет преимущество в текущей форме и истории личных встреч, тогда как «Славия-Мозырь» переживает кризис и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и домашнее преимущество, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо-Брест».

Форма и история личных встреч

«Динамо-Брест» не проигрывает в трех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Славией-Мозырь» – три победы и одна ничья в последних четырех матчах, включая победы с крупным счетом. «Славия-Мозырь» не может выиграть в четырех последних матчах и пропускает в шести, что делает хозяев явными фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

«Динамо-Брест» имеет преимущество в текущей форме и очных встречах, тогда как «Славия-Мозырь» переживает кризис и не может найти свою игру. Учитывая эти факторы, победа «Динамо-Брест» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 15 тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Славия-Мозырь» состоится 11 июля 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».