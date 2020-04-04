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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Динамо-Брест - Славия-Мозырь: обзор матча 04 апреля 2020
Динамо-Брест
04.04.2020, суббота, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
64'
А. Чухлей (П)
77'
A. Kotlyarov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Славия-Мозырь
88'
Замена
В. Малькевич
️️️️
A. Kotlyarov
Замена
А. Нойок
️️️️
А. Быков
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
A. Kotlyarov
71'
Желтая карточка
В. Жук
68'
Желтая карточка
Ф. Нар
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Чухлей
Замена
Е. Шевченко
️️️️
E. Bakaj
57'
31'
Желтая карточка
A. Kotlyarov
Желтая карточка
E. Bakaj
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЦП
0
A. Kotlyarov
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
4-1-1-4
1
Игнатович
20
Веретило
15
Кики
22
Павловец
0
15
Кисляк
7
Быков
0
90
Садовский
62
Гордейчук
0
3-2-3-2
16
8
Пантя
0
20
Чухлей
44
Тимонюк
5
Потапов
18
Жук
0
99
Шевченко
11
Мельников
7
Нар
7
Быков
55
Нойок
55
Нойок
7
Быков
0
21
Шевченко
21
Шевченко
0
0
44
Малькевич
44
Малькевич
0
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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