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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Динамо-Брест - Славия-Мозырь: обзор матча 09 апреля 2023
Динамо-Брест
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
27'
А. Кобет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Замена
К. Цепенков
️️️️
С. Кисляк
82'
81'
Желтая карточка
А. Кобет
Желтая карточка
А. Литвяков
68'
66'
Желтая карточка
С. Тихоновский
Замена
И. Колпачук
️️️️
А. Шемрук
59'
59'
Замена
И. Костров
️️️️
В. Жук
Желтая карточка
С. Кисляк
42'
35'
Замена
А. Залеский
️️️️
В. Полоз
Желтая карточка
И. Тимонюк
29'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кобет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Славия-Мозырь
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
88
Никита Люкевич
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
8
Игорь Костров
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
4-1-2-3
16
Козакевич
2
Шемрук
3
Зинович
44
Тимонюк
5
Фирсов
15
Кисляк
21
Ковалевич
25
Бага
8
Концедайлов
63
Сидоренко
55
Литвяков
3-3-1-3
19
Руцкий
18
Мельников
12
Иванов
26
Тихоновский
18
Жук
6
Дрош
8
Барсуков
34
Петренко
9
Кобет
13
Полоз
2
Шемрук
59
Колпачук
59
Колпачук
2
Шемрук
15
Кисляк
37
Цепенков
37
Цепенков
15
Кисляк
13
Полоз
31
Залеский
31
Залеский
13
Полоз
18
Жук
8
Костров
8
Костров
18
Жук
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
16
Денис Садовский
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
88
Никита Люкевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
16
Данила Сокол
ВР
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
88
Никита Люкевич
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
16
Данила Сокол
ВР
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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