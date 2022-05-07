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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Славия-Мозырь - Динамо-Брест: обзор матча 07 мая 2022
Славия-Мозырь
07.05.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
35'
Г. Якушевич
45+1'
Ю. Ловец (П)
60'
Д. Игнатенко
70'
Я. Орешкевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Замена
В. Полоз
️️️️
А. Альшаник
88'
Желтая карточка
В. Есин
85'
84'
Замена
Е. Козел
️️️️
С. Лынько
83'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
Замена
В. Есин
️️️️
В. Потороча
76'
74'
Замена
В. Сугак
️️️️
В. Кривицкий
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Орешкевич
ГОЛ! 3:0!
Д. Игнатенко
Пас отдал
Г. Якушевич
60'
58'
Замена
M. Sanusi
️️️️
Е. Юдчиц
58'
Замена
А. Булычев
️️️️
М. Ковальчук
48'
Желтая карточка
С. Лынько
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ю. Ловец
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Якушевич
Пас отдал
Э. Эссого
35'
31'
Желтая карточка
Я. Орешкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦП
96
Валерий Потороча
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
27
Владимир Есин
ЛВ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Динамо-Брест
93
Вадим Милютин
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
2-2-5
3
Игнатенко
11
Эссого
6
Дрош
9
Кобет
28
Бугулов
78
Якушевич
11
Ловец
19
Руцкий
10
Альшаник
3-2-5
30
Сямук
44
Кривицкий
32
Ясюкевич
59
Колпачук
23
Олехнович
15
Орешкевич
89
Лынько
90
Павлов
20
Ковальчук
2
Шемрук
99
Юдчиц
96
Потороча
27
Есин
27
Есин
96
Потороча
10
Альшаник
13
Полоз
13
Полоз
10
Альшаник
44
Кривицкий
24
Сугак
24
Сугак
44
Кривицкий
99
Юдчиц
27
27
99
Юдчиц
20
Ковальчук
27
Булычев
27
Булычев
20
Ковальчук
89
Лынько
91
Козел
91
Козел
89
Лынько
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
93
Вадим Милютин
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Gbenga Opamoye
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
16
Михаил Козакевич
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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