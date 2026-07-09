Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Испанией и Бельгией пройдет 10 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Испанцы подходят к игре в идеальной форме: они побеждают в четырех последних матчах, забивают в каждом из них и не пропускают уже пять матчей подряд. Бельгия также демонстрирует мощную атаку – 13 голов в пяти последних встречах, но их оборона пропускает в трех последних матчах. Сможет ли бельгийская атака пробить непробиваемую оборону испанцев, или Испания продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Испании подходит к игре с феноменальной статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и ни одного пропущенного. Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в пяти последних. Испанцы разгромили Австрию (3:0) и Португалию (1:0) в плей-офф, а на групповом этапе уверенно обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), сыграв вничью с Кабо-Верде. Их оборона выглядит непробиваемой, а контроль мяча и позиционная игра позволяют диктовать условия любому сопернику. В очных встречах с Бельгией испанцы имеют подавляющее преимущество – пять побед в пяти последних матчах, включая разгромы 5:0 и 2:0, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Бельгия подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, но пропускает в трех последних. Бельгийцы разгромили США (4:1) в 1/8 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли Новую Зеландию (5:1) и сыграли вничью с Ираном и Египтом. Они обладают мощной атакой, но их оборона не столь надежна, как у испанцев, и против такой организованной игры, как у Испании, им будет сложно забить. В очных встречах с Испанией бельгийцы неизменно уступают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Бельгия уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и класс команд, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания не пропускает в пяти последних матчах и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с Бельгией – пять побед в пяти последних матчах, включая разгромы 5:0 и 2:0. Это дает испанцам серьезное психологическое преимущество и делает их явными фаворитами в этом решающем матче.

Прогноз на победителя

Испания имеет идеальную оборону и многолетнее доминирование над Бельгией, тогда как бельгийцы, несмотря на мощную атаку, уступают в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 1,67. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Испанией и Бельгией состоится 10 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».