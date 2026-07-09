Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Испания – Бельгия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

09 июля 2026 8:32
Испания - Бельгия
10 июл. 2026, пятница 22:00 | Чемпионат мира, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.67
победа Испании
Сделать ставку

Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Испанией и Бельгией пройдет 10 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Испанцы подходят к игре в идеальной форме: они побеждают в четырех последних матчах, забивают в каждом из них и не пропускают уже пять матчей подряд. Бельгия также демонстрирует мощную атаку – 13 голов в пяти последних встречах, но их оборона пропускает в трех последних матчах. Сможет ли бельгийская атака пробить непробиваемую оборону испанцев, или Испания продолжит свое победное шествие и выйдет в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Испании подходит к игре с феноменальной статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и ни одного пропущенного. Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в пяти последних. Испанцы разгромили Австрию (3:0) и Португалию (1:0) в плей-офф, а на групповом этапе уверенно обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), сыграв вничью с Кабо-Верде. Их оборона выглядит непробиваемой, а контроль мяча и позиционная игра позволяют диктовать условия любому сопернику. В очных встречах с Бельгией испанцы имеют подавляющее преимущество – пять побед в пяти последних матчах, включая разгромы 5:0 и 2:0, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Бельгия подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 13 голов в пяти матчах (в среднем 2,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них, но пропускает в трех последних. Бельгийцы разгромили США (4:1) в 1/8 финала, а на групповом этапе уверенно обыграли Новую Зеландию (5:1) и сыграли вничью с Ираном и Египтом. Они обладают мощной атакой, но их оборона не столь надежна, как у испанцев, и против такой организованной игры, как у Испании, им будет сложно забить. В очных встречах с Испанией бельгийцы неизменно уступают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Испания имеет преимущество в надежности обороны и истории личных встреч, тогда как Бельгия уступает в оборонительной стабильности. Учитывая текущую форму и класс команд, победа Испании выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания не пропускает в пяти последних матчах и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с Бельгией – пять побед в пяти последних матчах, включая разгромы 5:0 и 2:0. Это дает испанцам серьезное психологическое преимущество и делает их явными фаворитами в этом решающем матче.

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
9
Забитых мячей
1
2.25
В среднем за матч
0.25
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
0 : 2
01.09.2016
Испания
Товарищеские матчи. Сборные,
Бельгия
0 : 0
17.11.2015
Испания
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Испания
5 : 0
05.09.2009
Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Бельгия
1 : 2
15.10.2008
Испания

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
20
Педри
ЦП
16
Родри
ЦП
15
Алекс Баэна
ЦП
10
Дани Ольмо
ЦП
19
Ламин Ямаль
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Максим Де Куйпер
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
0
Натан Нгой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
23
Николас Раскин
ЦП
24
Амаду Онана
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
4-5-1
23
Симон
24
Кукурелья
14
Ляпорт
22
Кубарси
12
Порро
16
Родри
15
Баэна
10
Ольмо
19
Ямаль
20
Педри
21
Оярсабаль
4-5-1
1
Куртуа
21
Кастань
4
Мехеле
0
Нгой
5
Де Куйпер
23
Раскин
10
Троссард
8
Тилеманс
14
Лукебакио
24
Онана
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Испания
Бельгия
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Руди Гарсия

Прогноз на победителя

Испания имеет идеальную оборону и многолетнее доминирование над Бельгией, тогда как бельгийцы, несмотря на мощную атаку, уступают в надежности защиты. Учитывая эти факторы, победа Испании с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с коэффициентом 1,67. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Испанией и Бельгией состоится 10 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Испания – Бельгия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

1.67
победа Испании
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Бельгия Испания
Другие прогнозы
09.07.2026
23:00
1.62
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция - Марокко
Победа Франции
10.07.2026
22:00
1.67
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания - Бельгия
победа Испании
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+