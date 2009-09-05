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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Бельгия
Испания - Бельгия: обзор матча 05 сентября 2009
Испания
05.09.2009, суббота, 23:55
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 5, 7 тур
5 : 0
Завершен
Бельгия
43'
Д. Сильва
51'
Д. Вилья
52'
Ж. Пике
68'
Д. Сильва
87'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Бельгия
ГОЛ! 5:0!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Арбелоа
Желтая карточка
К. Пуйоль
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
ГОЛ! 4:0!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Арбелоа
Замена
А. Риера
️️️️
Ф. Торрес
Замена
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Д. Вилья
Замена
️️️️
Я. Вертонген
Желтая карточка
С. Бускетс
Пенальти не реализован!
Д. Вилья
Желтая карточка
Т. Вермален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
8
Хави
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Бельгия
5
Ян Вертонген
ЛЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
10
Эден Азар
АП
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Главный тренер
Рене Вандерейкен
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
18
Альберт Риера
ЛП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
Бельгия
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
0
Том де Суттер
ЦФ
4-3-1-2
1
Касильяс
11
Капдевила
5
Пуйоль
3
Пике
17
Арбелоа
14
Алонсо
5
Бускетс
8
Хави
21
Сильва
7
Вилья
9
Торрес
4-3-2-1
0
Ванден Борре
15
ван Бюйтен
3
Вермален
5
Вертонген
8
Феллайни
3
Симонс
30
Жилле
10
Азар
19
Дембеле
10
Сонк
17
Арбелоа
2
Альбиоль
2
Альбиоль
17
Арбелоа
9
Торрес
18
Риера
18
Риера
9
Торрес
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
Остались в запасе
Испания
Бельгия
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
20
Санти Касорла
ЦП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
0
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вандерейкен
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
20
Санти Касорла
ЦП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
Остались в запасе
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
0
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Рене Вандерейкен
Статистика матча Испания - Бельгия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Бертран Лайек
(Ванн)
Стадион:
Король Бодуэн
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