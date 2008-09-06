Рене Вандерейкен
Тренер
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Вандерейкен
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|22 июля 1953
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Вандерейкен
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|22 июля 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бельгия
|10
|3
|6
|1
|Дата
|Матч
|06.09.2008
|Бельгия
|3 : 2
|Эстония
|10.09.2008
|Турция
|1 : 1
|Бельгия
|11.10.2008
|Бельгия
|2 : 0
|Армения
|15.10.2008
|Бельгия
|1 : 2
|Испания
|28.03.2009
|Бельгия
|2 : 4
|Босния и Герцеговина
|01.04.2009
|Босния и Герцеговина
|2 : 1
|Бельгия
|05.09.2009
|Испания
|5 : 0
|Бельгия
|09.09.2009
|Армения
|2 : 1
|Бельгия
|10.10.2009
|Бельгия
|2 : 0
|Турция
|14.10.2009
|Эстония
|2 : 0
|Бельгия