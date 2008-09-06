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    Рене Вандерейкен

    Тренер
    Имя Рене
    Фамилия Вандерейкен
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 22 июля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бельгия 10 3 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.09.2008 Бельгия 3 : 2 Эстония
    10.09.2008 Турция 1 : 1 Бельгия
    11.10.2008 Бельгия 2 : 0 Армения
    15.10.2008 Бельгия 1 : 2 Испания
    28.03.2009 Бельгия 2 : 4 Босния и Герцеговина
    01.04.2009 Босния и Герцеговина 2 : 1 Бельгия
    05.09.2009 Испания 5 : 0 Бельгия
    09.09.2009 Армения 2 : 1 Бельгия
    10.10.2009 Бельгия 2 : 0 Турция
    14.10.2009 Эстония 2 : 0 Бельгия
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