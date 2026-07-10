Матч 1 тура Первой лиги России между «Уфа» и «Ленинградец» пройдет 11 июля 2026 года в Уфе. Хозяева подходят к старту сезона после неплохой серии в товарищеских матчах, а гости, выступавшие во Второй лиге А, в последних товарищеских встречах потерпели крупные поражения от «Зенита» и «Динамо Махачкала». Сможет ли «Ленинградец» дать бой сопернику в дебютном матче на новом уровне, или «Уфа» уверенно стартует в чемпионате и наберет первые три очка?

Кто победит в матче

«Уфа» подходит к игре со сбалансированной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда провела несколько товарищеских встреч с командами РПЛ, включая ничью с «Пари НН» (2:2) и минимальное поражение от «Ротора» (0:1), что говорит о готовности к новому сезону. «Уфа» имеет опыт выступлений в Первой лиге и будет стремиться к высоким результатам, особенно учитывая победу над «Ленинградцем» в Кубке России в 2020 году (1:0), что дает им психологическое преимущество.

«Ленинградец» подходит к игре с менее убедительными показателями: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда в товарищеских матчах потерпела крупные поражения от «Зенита» (0:4) и «Динамо Махачкала» (0:3), что может сказаться на уверенности перед стартом в Первой лиге. Однако во Второй лиге А «Ленинградец» показывал неплохие результаты, и в дебютном матче на новом уровне они будут мотивированы проявить себя.

Итоговый вывод: «Уфа» имеет преимущество в опыте выступлений в Первой лиге и победу в очной встрече, тогда как «Ленинградец» только адаптируется к новому уровню. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа «Уфы» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Уфы».

Форма и история личных встреч

«Уфа» имеет опыт выступлений в Первой лиге и победу в очной встрече с «Ленинградцем» в Кубке России 2020 года, тогда как гости только начинают свой путь в этом дивизионе. Учитывая текущую форму и преимущество хозяев, «Уфа» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

«Уфа» имеет преимущество в опыте и победу в очной встрече, тогда как «Ленинградец» только адаптируется к новому уровню. Учитывая эти факторы, победа «Уфы» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Уфы» с коэффициентом 2,02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Уфа» и «Ленинградец» состоится 11 июля 2026 года в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.