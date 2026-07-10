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«Уфа» – «Ленинградец»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

10 июля 2026 9:55
Уфа - Ленинградец
11 июл. 2026, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.02
Победа «Уфы»
Сделать ставку

Матч 1 тура Первой лиги России между «Уфа» и «Ленинградец» пройдет 11 июля 2026 года в Уфе. Хозяева подходят к старту сезона после неплохой серии в товарищеских матчах, а гости, выступавшие во Второй лиге А, в последних товарищеских встречах потерпели крупные поражения от «Зенита» и «Динамо Махачкала». Сможет ли «Ленинградец» дать бой сопернику в дебютном матче на новом уровне, или «Уфа» уверенно стартует в чемпионате и наберет первые три очка?

Кто победит в матче

«Уфа» подходит к игре со сбалансированной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда провела несколько товарищеских встреч с командами РПЛ, включая ничью с «Пари НН» (2:2) и минимальное поражение от «Ротора» (0:1), что говорит о готовности к новому сезону. «Уфа» имеет опыт выступлений в Первой лиге и будет стремиться к высоким результатам, особенно учитывая победу над «Ленинградцем» в Кубке России в 2020 году (1:0), что дает им психологическое преимущество.

«Ленинградец» подходит к игре с менее убедительными показателями: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда в товарищеских матчах потерпела крупные поражения от «Зенита» (0:4) и «Динамо Махачкала» (0:3), что может сказаться на уверенности перед стартом в Первой лиге. Однако во Второй лиге А «Ленинградец» показывал неплохие результаты, и в дебютном матче на новом уровне они будут мотивированы проявить себя.

Итоговый вывод: «Уфа» имеет преимущество в опыте выступлений в Первой лиге и победу в очной встрече, тогда как «Ленинградец» только адаптируется к новому уровню. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа «Уфы» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Уфы».

Форма и история личных встреч

«Уфа» имеет опыт выступлений в Первой лиге и победу в очной встрече с «Ленинградцем» в Кубке России 2020 года, тогда как гости только начинают свой путь в этом дивизионе. Учитывая текущую форму и преимущество хозяев, «Уфа» выглядит фаворитом.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:0
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа
3 : 0
11.07.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, 1 тур
Ленинградец
0 : 1
16.09.2020
Уфа

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
7
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
88
Мигран Агеян
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
12
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
6
Тарба
22
Юсупов
8
Исаев
23
Ахатов
70
Ортис
43
Гилязетдинов
4-1-2-1-2
96
Кузнецов
4
Кудрявцев
3
Ботака-Иобома
44
Калугин
19
Максецов
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
32
Кулишев
7
Укомский
9
Першин
43
Гилязетдинов
17
Озманов
17
Озманов
43
Гилязетдинов
22
Юсупов
79
Троянов
79
Троянов
22
Юсупов
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
8
Исаев
97
Полесовщиков
97
Полесовщиков
8
Исаев
6
Родин
10
Зарыпбеков
10
Зарыпбеков
6
Родин
7
Укомский
23
Стефанович
23
Стефанович
7
Укомский
Остались в запасе
Уфа
Ленинградец
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
12
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
12
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
11
Dmitriy Yakovlev
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Шмарко

Прогноз на победителя

«Уфа» имеет преимущество в опыте и победу в очной встрече, тогда как «Ленинградец» только адаптируется к новому уровню. Учитывая эти факторы, победа «Уфы» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Уфы» с коэффициентом 2,02. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Уфа» и «Ленинградец» состоится 11 июля 2026 года в Уфе и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Уфа» – «Ленинградец»: смотреть онлайн

2.02
Победа «Уфы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Ленинградец Уфа
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