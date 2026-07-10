Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Иртыш Павлодар» и «Женис» пройдет 11 июля 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар». Хозяева замыкают турнирную таблицу с 11 очками и не могут выиграть уже 12 матчей подряд, а их атака выглядит крайне бледно – всего два гола в пяти последних играх. Гости расположились на 10-й строчке с 18 очками, также не могут выиграть в четырех последних матчах, но имеют более сбалансированную статистику. Сможет ли «Иртыш Павлодар» прервать свою ужасную серию и добыть долгожданную победу, или «Женис» воспользуется слабостью соперника и наберет три очка?

Кто победит в матче

«Иртыш Павлодар» подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не может выиграть уже 12 матчей подряд, что является одной из самых длительных серий в лиге. Лучший бомбардир Жан По забил четыре гола в 14 матчах, но в последнее время результативность команды упала до критического уровня. «Иртыш Павлодар» сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0) в прошлом туре, но это не прервало их безвыигрышную серию. Домашняя поддержка вряд ли станет решающим фактором, учитывая, что команда не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с любым соперником.

«Женис» подходит к игре со скромной, но более сбалансированной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не может выиграть в четырех последних матчах, но при этом показывает более организованную игру. Лучший бомбардир Адилио забил четыре гола в 19 матчах, но его результативность также не впечатляет. В очных встречах с «Иртыш Павлодар» «Женис» имеет небольшое преимущество – одна ничья в последнем матче, но в целом команды обмениваются результатами. Учитывая кризис хозяев, гости выглядят предпочтительнее.

Итоговый вывод: «Женис» имеет преимущество в классе и текущей форме, тогда как «Иртыш Павлодар» переживает глубочайший кризис и не может выиграть уже 12 матчей. Учитывая разницу в мотивации и классе, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Жениса».

Форма и история личных встреч

«Иртыш Павлодар» не может выиграть в 12 последних матчах и практически не забивает, тогда как «Женис» имеет более сбалансированную игру и преимущество в классе. В очных встречах команды обмениваются результатами, но текущая форма хозяев настолько плоха, что гости выглядят фаворитами.

Прогноз на победителя

«Иртыш Павлодар» находится в глубочайшем кризисе, не побеждая уже 12 матчей, тогда как «Женис» имеет более сбалансированную игру и лучшее турнирное положение. Учитывая эти факторы, победа «Жениса» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Жениса» с коэффициентом 2,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Иртыш Павлодар» и «Женис» состоится 11 июля 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.