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«Нефтехимик» – «Велес»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

10 июля 2026 9:07
Нефтехимик - Велес
11 июл. 2026, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку

Матч 1 тура Первой лиги России между «Нефтехимик» и «Велес» пройдет 11 июля 2026 года в Нижнекамске. Хозяева подходят к старту сезона в нелучшей форме – они не могут выиграть в четырех последних матчах и пропускают в четырех последних. Гости, выступавшие во Второй лиге А, провели нестабильные товарищеские встречи, но имеют опыт выступлений в Первой лиге и знают, как добиваться результата. Сможет ли «Велес» преподнести сюрприз в дебютном матче на новом уровне, или «Нефтехимик» прервет свою безвыигрышную серию и наберет первые очки?

Кто победит в матче

«Нефтехимик» подходит к игре с противоречивой статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не может выиграть в четырех последних матчах, но при этом демонстрирует неплохую атакующую игру. В товарищеских встречах нижнекамцы показали достойные результаты, сыграв вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромив «Оренбург» (1:0). В очных встречах с «Велесом» «Нефтехимик» имеет преимущество – четыре победы при одном поражении в последних пяти матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

«Велес» подходит к игре с нестабильной статистикой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда провела несколько товарищеских встреч, включая ничью со «СКА Хабаровск» (2:2) и поражение от «Волги Ульяновск» (0:2), что показывает нестабильность в защите. Однако «Велес» имеет опыт выступлений в Первой лиге и будет стремиться проявить себя, но в очных встречах с «Нефтехимиком» гости уступают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: «Нефтехимик» имеет преимущество в очных встречах и более стабильную подготовку к сезону, тогда как «Велес» только адаптируется к новому уровню после выступлений во Второй лиге А. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа «Нефтехимика» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Нефтехимика».

Форма и история личных встреч

«Нефтехимик» не может выиграть в четырех последних матчах, но имеет подавляющее преимущество в очных встречах с «Велесом» – четыре победы в последних пяти матчах при одном поражении. Это дает хозяевам серьезное психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
57% (4)
0% (0)
43% (3)
10
Забитых мячей
10
1.43
В среднем за матч
1.43
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 1
11.07.2026
Велес
Россия. Первая лига, 22 тур
Велес
4 : 1
12.03.2023
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
2 : 0
21.08.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 1
19.03.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 10 тур
Велес
1 : 2
11.09.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2 : 0
02.05.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3 : 1
07.11.2020
Нефтехимик
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Велес
76
Илья Купцов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
11
K. Korolkov
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нефтехимик
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Велес
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
7
Артур Мурза
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Голубев
5
Мусалов
22
Хомуха
6
Печенкин
24
Кахидзе
96
Васильев
19
Шарифуллин
31
Касимов
8
Сухомлинов
7
Джамилов
9
Котик
3-4-2-1
76
Купцов
5
Колосков
80
Рыбалко
17
Котов
10
Бамматгереев
97
Шубин
22
Завезен
11
77
Смирнов
90
Галкин
9
Гираев
8
Сухомлинов
38
Алейников
38
Алейников
8
Сухомлинов
96
Васильев
85
Пяткин
85
Пяткин
96
Васильев
31
Касимов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
31
Касимов
14
Машуков
14
Машуков
10
Бамматгереев
88
Садов
88
Садов
10
Бамматгереев
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
97
Шубин
6
6
97
Шубин
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прогноз на победителя

«Нефтехимик» имеет преимущество в личных встречах и более стабильную подготовку к сезону, тогда как «Велес» только адаптируется к новому уровню. Учитывая эти факторы, победа «Нефтехимика» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Нефтехимика» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Нефтехимик» и «Велес» состоится 11 июля 2026 года в Нижнекамске и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Нефтехимик» – «Велес»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Велес Нефтехимик
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14.07.2026
22:00
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