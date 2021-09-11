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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Нефтехимик
Велес - Нефтехимик: обзор матча 11 сентября 2021
Велес
11.09.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
87'
Н. Тарасов
71'
А. Юшин
77'
В. Москвичев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Нефтехимик
90'
+4
Желтая карточка
К. Родионов
Вторая желтая
Н. Тарасов
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
90'
+2
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Юшин
Желтая карточка
А. Смит
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Тарасов
87'
85'
Желтая карточка
М. Ситдиков
82'
Замена
Л. Потапов
️️️️
Д. Емельянов
Желтая карточка
Н. Тарасов
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
В. Москвичев
Замена
А. Смит
️️️️
Ф. Стаменкович
76'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
К. Кертанов
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Коротков
57'
57'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Р. Денисов
Замена
А. Вульфов
️️️️
А. Бацуев
37'
Красная карточка
С. Абдуллахи
34'
34'
Желтая карточка
А. Юшин
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
14'
12'
Желтая карточка
М. Ширяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Велес
16
Даниил Власов
ВР
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Александр Вульфов
ОП
10
Данила Ежков
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Граб
2
Тарасов
24
Коротков
5
Стаменкович
24
Кахидзе
5
Осипов
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кертанов
21
Галоян
17
Лопатин
3-2-3-1-1
18
Исупов
12
Ширяев
16
Шоркин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Юшин
25
Уридия
95
Бацуев
96
Вульфов
96
Вульфов
95
Бацуев
24
Коротков
97
Самылин
97
Самылин
24
Коротков
18
Кертанов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
18
Кертанов
5
Стаменкович
11
Смит
11
Смит
5
Стаменкович
99
Емельянов
37
Потапов
37
Потапов
99
Емельянов
7
Юшин
22
Родионов
22
Родионов
7
Юшин
16
Денисов
22
Дворецков
22
Дворецков
16
Денисов
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
Остались в запасе
Велес
Нефтехимик
16
Даниил Власов
ВР
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Велес - Нефтехимик
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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