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    Ариан Мршуля

    #24 | Защитник
    Имя Ариан
    Фамилия Мршуля
    Состав Без клуба
    Родной город Риека
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 190
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