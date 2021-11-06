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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Волгарь
Нефтехимик - Волгарь: обзор матча 06 ноября 2021
Нефтехимик
06.11.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
0 : 1
Завершен
Волгарь
4'
Д. Лесников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Волгарь
90'
+4
Вторая желтая
О. Смирнов
88'
Желтая карточка
О. Смирнов
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Бердников
84'
Желтая карточка
Д. Талалай
75'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
73'
71'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Симонян
71'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Д. Лесников
64'
Замена
Д. Горовых
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
Л. Потапов
63'
60'
Красная карточка
Р. Локтионов
Замена
К. Родионов
️️️️
Д. Емельянов
47'
Замена
Д. Талалай
️️️️
В. Москвичев
47'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Д. Хубаев
47'
45'
Желтая карточка
Д. Лесников
Желтая карточка
Д. Хубаев
42'
Желтая карточка
В. Москвичев
29'
Желтая карточка
Д. Емельянов
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лесников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Артур Карпов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Голубев
21
Бердников
37
Потапов
16
Шоркин
5
Москвичев
21
Галиулин
99
Емельянов
2
Ситдиков
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
3-3-1-3
81
Смирнов
69
Козлов
4
Ращеня
3
Ведерников
6
Печенкин
8
Капленко
4
Локтионов
10
Симонян
10
Юсупов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
99
Емельянов
22
Родионов
22
Родионов
99
Емельянов
5
Москвичев
8
Талалай
8
Талалай
5
Москвичев
2
Хубаев
22
Дворецков
22
Дворецков
2
Хубаев
21
Бердников
4
Баранов
4
Баранов
21
Бердников
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
10
Симонян
24
Погосов
24
Погосов
10
Симонян
10
Юсупов
27
Горовых
27
Горовых
10
Юсупов
17
Лесников
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Лесников
Остались в запасе
Нефтехимик
Волгарь
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Волгарь
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
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