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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Велес
Нефтехимик - Велес: обзор матча 19 марта 2022
Нефтехимик
19.03.2022, суббота, 15:30
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
Велес
28'
А. Котик
30'
М. Уридия
16'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Велес
Вторая желтая
Л. Шарифуллин
90'
+4
Замена
П. Баранов
️️️️
Е. Пруцев
90'
+2
Замена
М. Ситдиков
️️️️
М. Уридия
90'
+1
83'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Л. Шарифуллин
83'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
К. Родионов
71'
69'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Г. Саркисян
Желтая карточка
М. Шоркин
67'
64'
Замена
А. Вульфов
️️️️
К. Кертанов
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Котик
61'
Замена
Д. Талалай
️️️️
В. Москвичев
60'
Желтая карточка
В. Москвичев
55'
46'
Замена
И. Логуа
️️️️
И. Воробьев
37'
Желтая карточка
А. Галоян
36'
Желтая карточка
С. Абдуллахи
ГОЛ! 2:1!
М. Уридия
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Котик
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Галоян
Желтая карточка
К. Родионов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Голубев
16
Шоркин
21
Бердников
22
Родионов
17
Котов
5
Москвичев
44
Калугин
21
Галиулин
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
4-1-1-3-1
96
Кузнецов
34
Макеев
2
Михайленко
24
Коротков
35
Прищепа
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
95
Воробьев
18
Кертанов
21
Галоян
99
Саркисян
25
Уридия
2
Ситдиков
2
Ситдиков
25
Уридия
11
Пруцев
4
Баранов
4
Баранов
11
Пруцев
22
Родионов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
22
Родионов
5
Москвичев
8
Талалай
8
Талалай
5
Москвичев
9
Котик
11
Терехов
11
Терехов
9
Котик
95
Воробьев
7
Логуа
7
Логуа
95
Воробьев
18
Кертанов
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кертанов
99
Саркисян
89
Джикия
89
Джикия
99
Саркисян
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
24
Александр Кахидзе
ПЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Нефтехимик - Велес
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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