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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Факел
Нефтехимик - Факел: обзор матча 14 августа 2021
Нефтехимик
14.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Факел
4'
М. Шоркин
45+1'
Р. Денисов
80'
Д. Емельянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Факел
Замена
️️️️
Д. Хубаев
90'
+2
Замена
Л. Потапов
️️️️
Р. Денисов
89'
Замена
️️️️
М. Уридия
89'
Желтая карточка
Н. Калугин
84'
Желтая карточка
М. Ширяев
82'
ГОЛ! 3:0!
Д. Емельянов
80'
80'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
А. Кулишев
71'
Замена
В. Царукян
️️️️
С. Брызгалов
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Котик
71'
67'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Красная карточка
В. Галиулин
67'
49'
Желтая карточка
Р. Магаль
46'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
О. Дмитриев
ГОЛ! 2:0!
Р. Денисов
45'
+1
8'
Желтая карточка
О. Дмитриев
ГОЛ! 1:0!
М. Шоркин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
4-2-2-2
1
Голубев
17
Котов
16
Шоркин
44
Калугин
12
Ширяев
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
2
Хубаев
9
Котик
25
Уридия
3-3-2-2
71
Свинов
91
Суслов
4
Дашаев
92
Брызгалов
28
Магаль
8
Мендель
2
Черов
32
Кулишев
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
16
Денисов
37
Потапов
37
Потапов
16
Денисов
9
Котик
99
Емельянов
99
Емельянов
9
Котик
34
Дмитриев
99
Акбашев
99
Акбашев
34
Дмитриев
92
Брызгалов
80
Царукян
80
Царукян
92
Брызгалов
32
Кулишев
50
Файзуллин
50
Файзуллин
32
Кулишев
Остались в запасе
Нефтехимик
Факел
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нефтехимик - Факел
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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