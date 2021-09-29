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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 29 сентября 2021
Торпедо
29.09.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
8'
А. Рязанцев
87'
М. Ситдиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Нефтехимик
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Лебеденко
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Ситдиков
83'
Желтая карточка
Д. Емельянов
78'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
77'
Желтая карточка
К. Родионов
77'
Желтая карточка
М. Шоркин
68'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
Д. Талалай
68'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
68'
Замена
К. Родионов
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Каплиенко
63'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Рязанцев
62'
55'
Желтая карточка
А. Бердников
46'
Замена
П. Баранов
️️️️
В. Галиулин
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Енин
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Рязанцев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
4-1-3-2
16
Ботнарь
18
Каплиенко
5
Шумских
22
Кожемякин
99
Евдокимов
35
Енин
21
Кравчук
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
10
Лебеденко
90
Калмыков
4-4-1-1
1
Голубев
12
Ширяев
21
Бердников
16
Шоркин
17
Котов
8
Талалай
22
Дворецков
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
35
Енин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
35
Енин
18
Каплиенко
44
Самсонов
44
Самсонов
18
Каплиенко
7
Рязанцев
11
Темников
11
Темников
7
Рязанцев
10
Лебеденко
9
Адаев
9
Адаев
10
Лебеденко
22
Дворецков
22
Родионов
22
Родионов
22
Дворецков
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
21
Галиулин
4
Баранов
4
Баранов
21
Галиулин
8
Талалай
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
8
Талалай
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
2
Илья Елисеев
ЦЗ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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