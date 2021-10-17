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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Нефтехимик
Алания - Нефтехимик: обзор матча 17 октября 2021
Алания
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 3
Завершен
Нефтехимик
74'
Н. Гиоргобиани
77'
И. Машуков
16'
Д. Емельянов
45+2'
А. Юшин
63'
Д. Емельянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Нефтехимик
85'
Замена
Л. Потапов
️️️️
Ф. Дворецков
ГОЛ! 2:3!
И. Машуков
77'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Гиоргобиани
75'
ГОЛ! 1:3!
Н. Гиоргобиани
74'
72'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Юшин
69'
Вторая желтая
Д. Хубаев
63'
ГОЛ! 0:3!
Д. Емельянов
60'
Замена
Д. Талалай
️️️️
В. Галиулин
60'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Цараев
️️️️
Х. Хосонов
58'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
В. Хубулов
54'
50'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Х. Хосонов
48'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Хугаев
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Юшин
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
30
Шавлохов
8
Хугаев
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
97
Магомедов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
4-1-3-1-1
1
Голубев
21
Бердников
12
Ширяев
16
Шоркин
17
Котов
5
Москвичев
2
Хубаев
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
8
Хугаев
14
Машуков
14
Машуков
8
Хугаев
8
Хубулов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
8
Хубулов
80
Хосонов
22
Цараев
22
Цараев
80
Хосонов
99
Гиоргобиани
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
99
Гиоргобиани
21
Галиулин
8
Талалай
8
Талалай
21
Галиулин
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
7
Юшин
22
Дворецков
22
Дворецков
7
Юшин
Дворецков
37
Потапов
37
Потапов
Дворецков
Остались в запасе
Алания
Нефтехимик
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Азамат Засеев
ОП
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
26
Григорий Кеваев
ВР
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
13
Азамат Засеев
ОП
91
Азамат Томаев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Алания - Нефтехимик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
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