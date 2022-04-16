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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 16 апреля 2022
Енисей
16.04.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
11'
Н. Глушков
70'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Нефтехимик
87'
Желтая карточка
Л. Шарифуллин
Желтая карточка
А. Ломакин
83'
80'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
80'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
79'
Замена
Н. Марков
️️️️
М. Бевеев
72'
71'
Желтая карточка
А. Бердников
ГОЛ! 2:0!
А. Саная
70'
68'
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Терехов
Замена
А. Саная
️️️️
А. Окладников
63'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Н. Глушков
62'
Желтая карточка
Е. Иванов
54'
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
Е. Пруцев
39'
Замена
А. Терехов
️️️️
А. Котик
Желтая карточка
А. Канаплин
38'
31'
Желтая карточка
М. Ширяев
ГОЛ! 1:0!
Н. Глушков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
4-1-2-1-2
1
Опарин
2
Кичин
33
Масловский
42
Лапшов
22
Бевеев
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
4-2-1-1-2
1
Голубев
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
22
Бевеев
13
Марков
13
Марков
22
Бевеев
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
84
Молтенинов
84
Молтенинов
19
Глушков
75
Окладников
32
Саная
32
Саная
75
Окладников
11
Пруцев
22
Родионов
22
Родионов
11
Пруцев
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
Терехов
4
Баранов
4
Баранов
Терехов
21
Галиулин
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
21
Галиулин
9
Котик
11
Терехов
11
Терехов
9
Котик
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
31
Аркадий Желнин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Андрей Филипкин
Делегат:
Петр Петухов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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