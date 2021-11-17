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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Балтика
Нефтехимик - Балтика: обзор матча 17 ноября 2021
Нефтехимик
17.11.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
86'
75'
Замена
С. Джамилов
️️️️
Д. Шамкин
Замена
Д. Талалай
️️️️
Р. Денисов
70'
69'
Замена
М. Тишкин
️️️️
Д. Кленкин
Пенальти не реализован!
А. Юшин
64'
Замена
В. Галиулин
️️️️
К. Родионов
55'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Москвичев
55'
Желтая карточка
Д. Хубаев
50'
46'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Маркович
46'
Замена
С. Карпович
️️️️
В. Лазарев
Желтая карточка
П. Котов
45'
+1
36'
Желтая карточка
И. Остойич
Желтая карточка
В. Москвичев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
3-4-1-1-1
1
Голубев
22
Родионов
20
Мршуля
12
Ширяев
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
21
Бердников
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
3-1-1-3-2
1
Латышонок
26
Мещанинов
21
Остойич
17
Макарчук
18
Кашчелан
4
Кленкин
10
Альшин
8
Шамкин
77
Лазарев
13
Маркович
18
Попов
22
Родионов
21
Галиулин
21
Галиулин
22
Родионов
5
Москвичев
99
Емельянов
99
Емельянов
5
Москвичев
16
Денисов
8
Талалай
8
Талалай
16
Денисов
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
77
Лазарев
33
Карпович
33
Карпович
77
Лазарев
4
Кленкин
44
Тишкин
44
Тишкин
4
Кленкин
13
Маркович
10
Гелоян
10
Гелоян
13
Маркович
8
Шамкин
7
Джамилов
7
Джамилов
8
Шамкин
Остались в запасе
Нефтехимик
Балтика
39
Максим Данилин
ЦФ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
34
Олег Алейник
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Нефтехимик - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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