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Виталий Шахов
Виталий Шахов
Завершил карьеру
9 января 1991 (35), Северный
#29 | Защитник
191 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Экс-защитник «Тамбова» и «Оренбурга» Шахов перешел в «Ротор»
2022.02.17 11:43
«Балтика» объявила об уходе четырех игроков
2021.12.02 11:56
3
Фото
Гилерме, Смолов и Глушаков – в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.04.13 12:39
2
Кубок России. «Тамбов» переиграл брянское «Динамо», обеспечив место в плей-офф
2020.10.21 18:10
Фото
«Тамбов» подписал бывшего защитника «Оренбурга»
2020.10.12 14:57
В «Тамбове» подтвердили уход Панченко и подписание Шахова
2020.10.10 12:47
1
«Чемпионат»: «Тамбов» подпишет экс-защитника «Оренбурга» Шахова
2020.10.10 10:53
Козлов, Чистяков, Еременко – в составе «Ростова» на матч с «Оренбургом»; Козлов, Шахов, Алвеш сыграют у гостей
2019.07.13 20:33
1
«Оренбург» усилился тремя футболистами
2018.07.01 16:50
«Мутко против»: «Пробы всех 60 российских игроков, претендующих на поездку на ЧМ, оказались отрицательными»
2018.04.14 12:10
8
Защитник «Тосно» Шахов пропустит около двух недель
2017.10.16 22:15
1
Заболотный видит в «Тосно» базовый клуб для сборной России
2017.10.12 08:33
12
Юрченко: «Шахов не трогал Рошу, удаления и близко не было»
2017.09.19 15:12
29
Шахов пообещал приложить все усилия для успеха «Тосно» в РФПЛ
2017.06.06 09:54
1
«Тосно» пополнил защитник Шахов
2017.06.05 11:40
1
Шахов может сменить «Факел» на «Урал» или «Тосно»
2016.12.19 12:52
3
Шахов сменит «Факел» на «Тосно»
2016.11.21 15:50
Шахов: «От просмотра в ЦСКА остались только хорошие впечатления»
2016.07.21 10:14
2
Шахов вернулся в «Факел»
2016.07.15 11:52
1
ЦСКА не будет приобретать Шахова
2016.07.14 20:01
7
ЦСКА намерен и дальше наблюдать за Шаховым
2016.07.08 15:10
Головин и Шахов провели первую тренировку с ЦСКА
2016.07.01 18:54
10
Защитник «Факела» может стать игроком ЦСКА
2016.06.30 20:09
8
Шахов: «Мне 25 лет. Давно не отношусь к категории молодых и перспективных футболистов»
2016.02.22 18:27
«Томь» арендовала Шахова
2016.02.22 09:40
Шахов: «Иностранцам всегда все пофигу»
2016.02.11 13:35
2
Шахов может перейти в «Крылья Советов»
2016.02.09 22:00
Шахов не подошел «Динамо» и вернулся в «Факел»
2016.02.09 11:09
3
Кобелев: «Шахов произвел впечатление и должен отправиться на следующий сбор «Динамо»
2016.01.23 14:01
2
«Динамо» подпишет защитника «Факела» Шахова
2016.01.06 13:46
1
2
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