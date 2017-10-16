Защитник «Тосно» Шахов пропустит около двух недель

«Тосно» в матче 13-го тура чемпионата России сыграло вничью с «Амкаром» – 0:0.

Защитник команды из Ленинградской области Виталий Шахов попал в предварительную заявку, но пропустил матч. Вместо него сыграл Раде Дугалич.

Согласно источнику, Шахов повредил переднюю мышцу бедра на предматчевой разминке. Минимальный срок восстановления 26-летнего игрока оценивается в две недели. Ожидается, что клуб объявит о состоянии футболиста после обследование.

В текущем сезоне Шахов провел 10 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Он пополнил состав команды Дмитрия Парфенова в июле, перейдя из воронежского «Факела».