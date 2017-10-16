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    Защитник «Тосно» Шахов пропустит около двух недель

    «Тосно» в матче 13-го тура чемпионата России сыграло вничью с «Амкаром» – 0:0.

    Защитник команды из Ленинградской области Виталий Шахов попал в предварительную заявку, но пропустил матч. Вместо него сыграл Раде Дугалич.

    Согласно источнику, Шахов повредил переднюю мышцу бедра на предматчевой разминке. Минимальный срок восстановления 26-летнего игрока оценивается в две недели. Ожидается, что клуб объявит о состоянии футболиста после обследование.

    В текущем сезоне Шахов провел 10 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Он пополнил состав команды Дмитрия Парфенова в июле, перейдя из воронежского «Факела».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 октября 2017, 13:21

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