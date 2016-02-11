Шахов: «Иностранцам всегда все пофигу»

Защитник "Факела" Виталий Шахов обобщил поведение легионеров, с которыми он выступал.

"Видел в самолете двух экземпляров, которые щелкали семечки на пол. И делали это так уверенно. Наверное, они считали, что это нормально. Мол, потом ведь будут пылесосить салон и все уберут. Что в иностранцах еще удивляло — они всегда на спокухе, все пофигу.



Если что-то болит, не будут играть через травму, сразу отдыхать начинают. Есть много случаев, когда им не платят зарплату, а они говорят: "No money — no football". В то время как русский станет надрываться", – сказал Шахов.