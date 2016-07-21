Шахов: «От просмотра в ЦСКА остались только хорошие впечатления»

Защитник «Факела» Виталий Шахов рассказал о том, каким выдался его просмотр в ЦСКА.

«Мне сказали, что есть вариант попробовать свои силы в ЦСКА. Естественно, я согласился. Затем сказали, что просмотр я не прошел. Вот и все. Схожая ситуация была в московском «Динамо». Что ж, теперь встречусь с этой командой в ФНЛ. До конца сезона я точно остаюсь в «Факеле», у меня действующий контракт.



В ЦСКА прежде всего запомнились ясность, простота в работе, четкая организация тренировок, восстановительного процесса. Видно, что это годами формировавшийся топ-коллектив. Ну и ребята не задаются, никаких понтов. В общении не было проблем ни с кем. Опыт определенный, конечно, там приобрел. Самое главное, чтобы он сказался на качестве моей игры», – приводит слова футболиста «Комсомольская правда – Воронеж».