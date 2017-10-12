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    Заболотный видит в «Тосно» базовый клуб для сборной России

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный готов представить свой нынешний клуб как базовый для сборной России. По его словам, недавний вызов в национальную команду игроков «Тосно» должен подстегнуть всех футболистов с российским паспортом.

    — Месяц назад на сбор перед матчем с «Динамо» неожиданно были вызваны три футболиста «Тосно»: Виталий Шахов, Евгений Чернов и вы. Можно ли ожидать, что «Тосно» со временем станет базовым клубом сборной?

    — Мы будем стараться (улыбается). В этот раз в клубе поздравили нас с Женей Черновым — мы оказались единственными «выжившими» после того отбора. Но вообще «Тосно» сейчас каждый свой матч играет на пределе возможностей. Вызов в национальную команду еще больше подстегнул всех ребят с российским паспортом. Не знаю, можно ли повторить это достижение, но стремиться к этому мы будем.

    Источник: Известия

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    12.10.2017 08:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 12 октября 2017, 12:25

      Отменят лимит, Зенит купит сборную Аргентины,
      Местным перейти в Тосно найдутся причины.
      Парень далеко видит, он не виноват,
      А вы его ругать.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:02

      ТОШНО забурлила , как БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ !

      -1
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 12 октября 2017, 12:01

      Смешно. ГазПром - мечты сбываются

      -2
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      Рейтинг: +839

      Князев 12 октября 2017, 11:50

      Аналогичные мечтатели находятся на Украине. Им то же хочется провести военный парад на Красной площади в Москве.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Князев 12 октября 2017, 14:04

      а это прияем тут?

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > EcioAuditore 12 октября 2017, 14:04

      причем?

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 октября 2017, 09:41

      Второй Сапогов растет похоже!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Obojaemiy 12 октября 2017, 11:39

      Сапог мне нравился тем, что говорил что думает. Да и забивал изрядно.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:37

      Да нормально парень мыслит: будешь стараться, все придет! По крайней мере уродов типа Васина и Недотепова нужно срочно менять.

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 октября 2017, 09:31

      Идиот конечно...Только не Заболотный, а тот кто такие вопросы задавал...

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2017, 09:16

      Старайтесь!!!)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 октября 2017, 08:43

      Какой вопрос, такой и ответ ))

      1
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