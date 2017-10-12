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Заболотный видит в «Тосно» базовый клуб для сборной России

12 октября 2017, 08:33
12

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный готов представить свой нынешний клуб как базовый для сборной России. По его словам, недавний вызов в национальную команду игроков «Тосно» должен подстегнуть всех футболистов с российским паспортом.

— Месяц назад на сбор перед матчем с «Динамо» неожиданно были вызваны три футболиста «Тосно»: Виталий Шахов, Евгений Чернов и вы. Можно ли ожидать, что «Тосно» со временем станет базовым клубом сборной?

— Мы будем стараться (улыбается). В этот раз в клубе поздравили нас с Женей Черновым — мы оказались единственными «выжившими» после того отбора. Но вообще «Тосно» сейчас каждый свой матч играет на пределе возможностей. Вызов в национальную команду еще больше подстегнул всех ребят с российским паспортом. Не знаю, можно ли повторить это достижение, но стремиться к этому мы будем.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Тосно Россия Заболотный Антон Шахов Виталий Чернов Евгений
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1507786986
Какой вопрос, такой и ответ ))
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dyema
1507789018
Старайтесь!!!)))
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Чикомас
1507789907
Идиот конечно...Только не Заболотный, а тот кто такие вопросы задавал...
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prezent2017
1507790246
Да нормально парень мыслит: будешь стараться, все придет! По крайней мере уродов типа Васина и Недотепова нужно срочно менять.
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Obojaemiy
1507790470
Второй Сапогов растет похоже!
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Князев
1507798205
Аналогичные мечтатели находятся на Украине. Им то же хочется провести военный парад на Красной площади в Москве.
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Tony_93
1507798861
Смешно. ГазПром - мечты сбываются
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DOCTOR PENALTY
1507798978
ТОШНО забурлила , как БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ !
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subbotaspartak
1507800344
Отменят лимит, Зенит купит сборную Аргентины, Местным перейти в Тосно найдутся причины. Парень далеко видит, он не виноват, А вы его ругать.
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