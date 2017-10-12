Заболотный видит в «Тосно» базовый клуб для сборной России

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный готов представить свой нынешний клуб как базовый для сборной России. По его словам, недавний вызов в национальную команду игроков «Тосно» должен подстегнуть всех футболистов с российским паспортом.

— Месяц назад на сбор перед матчем с «Динамо» неожиданно были вызваны три футболиста «Тосно»: Виталий Шахов, Евгений Чернов и вы. Можно ли ожидать, что «Тосно» со временем станет базовым клубом сборной?

— Мы будем стараться (улыбается). В этот раз в клубе поздравили нас с Женей Черновым — мы оказались единственными «выжившими» после того отбора. Но вообще «Тосно» сейчас каждый свой матч играет на пределе возможностей. Вызов в национальную команду еще больше подстегнул всех ребят с российским паспортом. Не знаю, можно ли повторить это достижение, но стремиться к этому мы будем.