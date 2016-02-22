Шахов: «Мне 25 лет. Давно не отношусь к категории молодых и перспективных футболистов»

Защитник «Факела» Виталий Шахов, на правах аренды пополнивший «Томь», поделился мнением о своем переходе.

«Факел» за короткий по футбольным меркам срок дал мне очень много, здесь я раскрылся на новом уровне, и я очень благодарен клубу за это, очень ценю доброе отношение ко мне со стороны руководства клуба и тренерского штаба. Но мне 25 лет, я уже давно не отношусь к категории молодых и перспективных футболистов, и если у меня появился реальный шанс уже сейчас шагнуть в Премьер-лигу – а томская команда одной ногой уже там – то не воспользоваться им было бы неразумно.

При этом частичка моего сердца уже занята «Факелом» навсегда, и вполне возможно, что еще сыграю здесь – в Томске я буду выступать на правах аренды. Все, что ни делается – к лучшему! Главное, чтобы было движение вперед. Когда я играл во втором дивизионе, очень хотел оказаться в ФНЛ, увидеть все самому, почувствовать изнутри, попробовать свои силы. И вот я попал, куда хотел, и оказалось, что уже близко, рядом и следующий уровень – Премьер-лига», – рассказал Шахов.