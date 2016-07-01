Головин и Шахов провели первую тренировку с ЦСКА

В Ватутинках состоялась единственная намеченная на сегодня тренировка в рамках подготовки ЦСКА к новому сезону. Команда начала занятие с 10-минутной пробежки и стретчинга. Затем играли два квадрата 4 на 2 по 10 минут и 6х6 в большие ворота (2 тайма по 5,5 минут). На этом первая часть тренировки была завершена, и команда переместилась в тренажерный зал, где провела еще полчаса.

Вместе с командой сегодня работал защитник Виталий Шахов, прибывший в расположение ЦСКА на просмотр из воронежского «Факела» по договоренности с руководством клуба. Первое занятие в новом сезоне провел Александр Головин, который вышел из отпуска. Другой полузащитник Александр Цауня должен присоединиться к команде 3 июля.