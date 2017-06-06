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    Шахов пообещал приложить все усилия для успеха «Тосно» в РФПЛ

    Новичок «Тосно» 26-летний защитник Виталий Шахов признался, что рад присоединиться к дебютанту российской Премьер-лиги. Он поблагодарил болельщиков и весь футбольный клуб «Факел» за прошедший сезон.

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков, партнеров, тренеров и руководство воронежского клуба. Позитивные эмоции, связанные с этим этапом карьеры, навсегда останутся со мной. Очень рад присоединиться к «Тосно».

    В прошлом сезоне, когда мы были соперниками по ФНЛ, игра команды вызывала искренние симпатии. Теперь «Тосно» предстоит дебют в РФПЛ. Приложу все усилия, чтобы принести максимальную пользу своему новому клубу», – сказал Шахов .

    Напомним, что контракт Шахова с «Тосно» рассчитан на два ближайших года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 июня 2017, 20:14

      лучше бы для факела приложил на правом фланге лол

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