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    Юрченко: «Шахов не трогал Рошу, удаления и близко не было»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко дал свою оценку эпизоду с удалением защитника Виталия Шахова в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2).

    На 29-й минуте игрок обороны тосненцев зацепил выходящего один на один с вратарем нападающего красно-белых Педро Рошу, за что был наказан арбитром Владимиром Сельдяковым красной карточкой.

    – Шахов, на ваш взгляд, заслужил красную карточку?

    – Нет, конечно. Там и близко не было удаления.

    – Судья придумал удаление или Педро Роша так красиво упал?

    – Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это желтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было.

    – А что тогда было?

    – Грациозное падение со стороны футболиста «Спартака».

    – Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?

    – Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

    – Что Дмитрий Парфенов говорил команде в перерыве?

    – Много чего. Все и так понимали, что во второй половину вдесятером будет еще тяжелее. Вообще изначально мы хотели выиграть эту встречу, но, исходя из того, как развивались события, «Тосно» доволен ничьей. Тем более в меньшинстве, да еще и со «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2017 15:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2017, 19:14

      Роша симулянт, его надо было удалять.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 сентября 2017, 16:47

      неупади Роша, вышел бы 1 на 1. Тогда бы пиздеть тебе не пришлось.

      6
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 сентября 2017, 15:38

      – Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру. Правильно сказал.....эти товарищи расслабили булки...и слили игру.....и это уже не первый раз...за что им только деньги платят...да ёще какие суммы...оборзели товарищи...вон их отсылать во второю команду....2....или не выплачивать...бонусы....и т.п.....ходим бл...я.... за них болеем....ездим за ними везде....деньги тратим....а они как су-ки последние....слив да слив.....не хотите играть валите....не позорте наш НАРОДНЫЙ и МОГУЧИЙ КЛУБ.....

      2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Spartak-SV 19 сентября 2017, 16:41

      Народный... что за прилагательное? В 90ые был народный, сейчас клубов много, болеют за все, и слава богу, в стране должна быть конкуренция!

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > myelementisearth 19 сентября 2017, 16:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да никогда он не был народным, что за ебалу развели!

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 19 сентября 2017, 16:49

      ебала тебя родила

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тraumtanzеr 19 сентября 2017, 16:56

      Ну-ка, ещё черпни, днище!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 19 сентября 2017, 18:51

      Обоссать еще?Го в ноябре на открывашку?

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тraumtanzеr 20 сентября 2017, 09:17

      Кончина заблудшая, я минимум каждый год на этой говноарене, уже зае бал ись вас е бать, нытики москвабадские))))
      Розу стирай, валять будем!ахахахаха

      -3
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > myelementisearth 21 сентября 2017, 07:43

      Да в плане того....что он для нас остался народный....кто за него болеет....даже для себя....всегда с ним....везде по всей стране и за границей....а он в ответ....такой слив делает....моё мнение и моих друзей...кто всегда с ним "с клубом".....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 22 сентября 2017, 11:02

      Ты мне напиши, когда приедешь, я тебе ебало набью, псина)

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тraumtanzеr 25 сентября 2017, 15:14

      Ахахахаха))))Вафел диванный, розу только под куртку не прячь!!!Ахахахаха

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 27 сентября 2017, 11:50

      Отлично, жду, малолетка, жду))

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тraumtanzеr 27 сентября 2017, 12:57

      Ожидай, пиздабол!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > С-Пб on-line 27 сентября 2017, 13:01

      отец твой пиздабол)))готовь очко)

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тraumtanzеr 27 сентября 2017, 15:01

      Ахахаха, чурка москвабадская, ещё жги))))

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 сентября 2017, 15:21

      1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят.
      Роша в офсайде принимает мяч и, двигаясь к воротам, пробил с разворота, но попадает в перекладину.
      Мяч отскакивает в поле - его подхватывает Пашалич и с 4-х метров бьёт прямо во вратаря.
      Никто ему не мешал, но он не забил из выгодной ГОЛЕВОЙ позиции.
      Арбитры, боковой и Сельдяков, ГРУБО ошиблись в пользу Спартака, и не зафиксировали метровый офсайд!
      2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды.
      Но там не было удаления, там была чистейшая СИМУЛЯЦИЯ игрока Спартака, максимум, что можно было арбитру ПРИДУМАТЬ, так это показать желтую карточку игроку Тосно и спартаковцу за СИМУЛЯЦИЮ!
      Спартаковец Роша слишком далеко отпустил от себя мяч и голкипер "Тосно" был первым на мяче.
      У Роши НЕ БЫЛО реальной и ЯВНОЙ возможности забить гол и он СИМУЛИРОВАЛ падение, хотя касание рукой было!
      Это не фол "последней надежды" в трактовке Сельдякова!
      Здесь, от силы, 100% желтая карточка, а не удаление!
      Такие удаления в Европе не дают, а Сельдяков запросто, согласно цены вопроса!!!
      Арбитр Сельдяков ГРУБО ошибся в пользу Спартака, удалив игрока Тосно!
      3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
      В момент навеса Тигиева в штрафную Тосно, три игрока Спартака были впереди последнего игрока Тосно!!!
      Они на пол метра были ближе к воротам Тосно.
      Арбитру надо было свистеть ОФСАЙД!
      Очередной косяк Сельдякова и боковых в пользу Спартака!!!
      Удаление может быть и было, а может быть и нет, но гол спартаковцы забили из ЧИСТЕЙШЕГО офсайда!!!!
      4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит!!!
      Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
      Спартаковский защитник Илья Кутепов, при выполнении углового хозяевами поля, руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь Спартака.
      Два подобных пенальти уже, в этом сезоне, ставили арбитры в сторону нарушителей, а вот, в сторону Спартака Сельдяков не поставил!!!
      Грубейшая результативная ошибка Сельдякова в пользу Спартака!
      Тосно играл не хуже Спартака, но скандальное судейство Сельдякова перевернуло ход всего матча!!!
      5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
      100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит!!! Скандал!
      Целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок Сельдякова и боковых в пользу Спартака в одом только матче с Тосно!!!
      6. - Спартак выигрывал у Тосно, к 86-й минуте, только за счёт помощи арбитра Сельдякова и боковых!
      Игроки Тосно умело играли в меньшенстве и могли не только не проиграть, но и ВЫИГРАТЬ, но из-за безобразного судейства, в пользу Спартака, команда Тосно не выиграла, а сыграла В НИЧЬЮ в меньшенстве.
      А что было бы если команда Тосно играла бы в полном составе???
      «Спартак» третью свою игру уже ведёт со счётом 2:0 и не может выиграть.
      Безобразно играет вся оборона Спартака.
      Каррера поплыл и не знает что делать.
      Нет взаимопонимания в защите.
      Безсистемная ротация состава.
      Замены Карреры не усиливают игру, а ведут к провалу концовки матчей.
      Зачем он поменял Таски?
      А в других матчах, не пойми какие замены, а усиления нет и Спартак проваливает концовки.
      Ведь Карреру приглашали, как специалиста по обороне и защитным построениям!
      И что мы по факту получили!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 15 мячей в 10-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи — 23!
      При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!
      Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ, несмотря на ВОПИЮЩЕЕ скандальное судейство Сельдякова в пользу Спартака!
      Играя в меньшенстве, игроки Тосно сыграли ВНИЧЬЮ, но эта ничья, по игре, стоит многих побед!
      Это великая футбольная победа Тосно и их тренера Дмитрия Парфёнова.
      А Спартак, в очередной раз, доказал, что без помощи арбитров, они не умеют честно побеждать, только с помощью скандального судейства, в свою пользу!
      Арбитры, всеми НЕПРАВДАМИ и СКАНДАЛАМИ, помогают Спартаку, а Спартак не выигрывает!!!
      Спартаку надо честно играть, а не надеяться на скандальное судейство в свою пользу!
      Поздравляем Тосно с этим ГРАНДИОЗНЫМ футбольным УСПЕХОМ!!!
      МЫ ГОРДИМСЯ игроками Тосно!!!
      Они совершили БОЛЬШОЙ футбольный подвиг, вопреки плохому судейству арбитра Сельдякова!
      Все молодцы! ГЕРОИ футбольного ДНЯ!

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      Рейтинг: +643

      Symbol > Popularov 19 сентября 2017, 15:33

      "Но там не было удаления, там была чистейшая СИМУЛЯЦИЯ игрока Спартака, максимум, что можно было арбитру ПРИДУМАТЬ, так это показать желтую карточку игроку Тосно и спартаковцу за СИМУЛЯЦИЮ!" Дальше можно не читать. Сразу видно футбольного "гения". Если симуляция, то желтая симулирующему, за что игроку Тосно то? ))) Если не симуляция, то красная. Вот и вся логика, но видимо не для тебя

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Popularov 19 сентября 2017, 15:35

      Один вопрос, после навеса Тигиева кто коснулся мяча первым? А про вне игры на основании картинки из телетрансляции я вообще молчу. Зачем писать такой бред, да еще с таким пафосом? Одно верно, Тосно молодцы. Бесят меня такие эксперты.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > OldenVad 19 сентября 2017, 16:03

      дааа... Дочитал до "вне игры" У Роша, дальше читать этот бред не стал... Один вопрос, ты это от куда то скопировал, или сам писал? )))))))))

      5
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      Рейтинг: +157

      Ali77 > ufos73 19 сентября 2017, 16:17

      Я до Тигиева прочитал) думаю сам писал, чувствуется нотка профессионального "эксперта" ( по гандболу)

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Popularov 19 сентября 2017, 16:34

      Тебя почитать, так получается, что ТОСНО у нас самая белая и пушистая команда с которой играл самый грубый и вульгарный Спартак.
      И если, как тут написано "Тосно сыграла свой лучший матч в своей футбольной ИСТОРИИ...", тогда получается дальше нет смысла на неё ходить и смотреть.
      Всё, что останется вспоминать потомкам, только этот лучший матч?
      М-да... не густо.

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      Рейтинг: +309

      MrSmit > Popularov 19 сентября 2017, 16:54

      Мамке привет.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Popularov 19 сентября 2017, 17:26

      Не надо читать этот бред, особенно перед обедом. Пишет питерский журналист по заказу.
      Всегда одно и тоже.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > мы_не_рабы 19 сентября 2017, 18:38

      Журналист? Ну ты парень загнул! Да ему в дурдоме самое место. Хотя в дурке наверняка не только Наполеоны, журналисты наверное тоже встречаются.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Боцман59rus 19 сентября 2017, 18:51

      Только первую строчку прочитал )))

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Andrey160268 19 сентября 2017, 22:36

      Не знаю, как пишут в дурдоме, не бывал, а у популярова всё выстроено грамотно, как и обучают на факультете журналистики. Можете почитать другие его "перлы".

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 сентября 2017, 15:16

      Надо было Рошу давать желтую за симуляцию, удаление Шахова ни за что.

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > vgarakh 19 сентября 2017, 15:19

      Руки не надо распускать, удаление по делу!

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