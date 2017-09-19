Юрченко: «Шахов не трогал Рошу, удаления и близко не было»

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко дал свою оценку эпизоду с удалением защитника Виталия Шахова в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2).

На 29-й минуте игрок обороны тосненцев зацепил выходящего один на один с вратарем нападающего красно-белых Педро Рошу, за что был наказан арбитром Владимиром Сельдяковым красной карточкой.

– Шахов, на ваш взгляд, заслужил красную карточку?

– Нет, конечно. Там и близко не было удаления.

– Судья придумал удаление или Педро Роша так красиво упал?

– Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это желтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было.

– А что тогда было?

– Грациозное падение со стороны футболиста «Спартака».

– Как вам в целом работа судьи Владимира Сельдяков в матче со «Спартаком»?

– Все видели, что «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки. В то же время и судья немного отпустил игру.

– Что Дмитрий Парфенов говорил команде в перерыве?

– Много чего. Все и так понимали, что во второй половину вдесятером будет еще тяжелее. Вообще изначально мы хотели выиграть эту встречу, но, исходя из того, как развивались события, «Тосно» доволен ничьей. Тем более в меньшинстве, да еще и со «Спартаком».