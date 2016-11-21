Шахов сменит «Факел» на «Тосно»

Защитник «Факела» Виталий Шахов в ближайшее время сменит клубную прописку. По информации источника, 25-летний игрок переберется в «Тосно» в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что футболист при этом входит в сферу интересов нескольких клубов РФПЛ.

В летнее межсезонье Шахов проходил просмотр в ЦСКА, но между клубами так и не было достигнуто договоренности по поводу условий перехода.

После 23-х туров «Тосно» располагается на второй строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 46 очков и отставая от лидирующего «Динамо» на пять баллов.