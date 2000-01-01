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    Экс-защитник «Тамбова» и «Оренбурга» Шахов перешел в «Ротор»

    «Ротор» объявил о подписании контракта с центральным защитником Виталием Шаховым.

    Стороны заключили соглашение до конца сезона-2021/2022.

    • Футболисту сейчас 31 год.
    • Его предыдущий клуб – «Балтика». Также известен по выступлениям за «Тамбов» и «Оренбург».
    • В 2017 году вызывался в сборную России.

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    Источник: сайт «Ротора»

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