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    «Тамбов» подписал бывшего защитника «Оренбурга»

    «Тамбов» подписал контракт с экс-защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым.

    «Соглашение с игроком рассчитано на два года. Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

    • 8 октября защитник Шахов покинул «Оренбург». Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
    • Шахов провел за «Оренбург» 30 матчей и отдал три результативные передачи.

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    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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