«Тамбов» подписал бывшего защитника «Оренбурга»

«Тамбов» подписал контракт с экс-защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым.
«Соглашение с игроком рассчитано на два года. Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.
- 8 октября защитник Шахов покинул «Оренбург». Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
- Шахов провел за «Оренбург» 30 матчей и отдал три результативные передачи.
ВИТАЛИЙ ШАХОВ ПОПОЛНИЛ СОСТАВ «ТАМБОВА»! Соглашение с экс-защитником «Оренбурга» рассчитано на два года Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером (#13).Добро пожаловать в «Тамбов», Виталий!Подробности https://t.co/87H01bADED pic.twitter.com/EvtaACS2m6— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 12, 2020