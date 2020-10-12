«Тамбов» подписал бывшего защитника «Оренбурга»

«Тамбов» подписал контракт с экс-защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым.

«Соглашение с игроком рассчитано на два года. Выступать за нашу команду новобранец будет под 13-м номером», – сообщает пресс-служба клуба.

8 октября защитник Шахов покинул «Оренбург». Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Шахов провел за «Оренбург» 30 матчей и отдал три результативные передачи.