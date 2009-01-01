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    В «Тамбове» подтвердили уход Панченко и подписание Шахова

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с клубом.

    В частности, функционер подтвердил подписание контракта с экс-защитником «Оренбурга» Виталием Шаховым и уход нападающего Кирилла Панченко в «Арсенал».

    «Да, Шахов действительно переходит в «Тамбов». Он пришел бесплатно как свободный агент, контракт у него «1+1». Если мы сохраним прописку в РПЛ, то он продлевается. У нас сейчас большая проблема с травмами. Из центральных защитников у нас один Таказов остался.

    Ушел Обухов, с Балашовым расстались, Панченко ушел в Тулу. Нам нужно брать игроков атаки, но из-за такой ситуации с травмами приходится брать защитников.

    В этих турах мы не можем ошибиться, плюс места в заявке ограничены. К нам приехал Тилль и Рабиу, я считаю это хорошими приобретениями. И вот теперь берем Шахова, плюс подписали Арояна. Сейчас надо делать акцент именно на проблемные позиции», – сказал Худяков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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