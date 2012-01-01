«РБ-Спорт»: Панченко перейдет в «Арсенал». Он пробыл в «Тамбове» два месяца

Чего? Два месяца назад подписали контракт, а теперь хотят избавиться от самого высокооплачиваемого игрока? Когда уже идиоты перестанут руководить хоть чем-то серьезным и пойдут руководить уборкой улиц...
Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко в ближайшее время сменит команду.
По информации «РБ-Спорт», 30-летний футболист ведет переговоры о расторжении контракта с нынешним клубом, чтобы перейти в тульский «Арсенал».
«Тамбов» готов отпустить форварда, что позволит избавиться от самого высокооплачиваемого игрока.
- В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
- В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».