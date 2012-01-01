«РБ-Спорт»: Панченко перейдет в «Арсенал». Он пробыл в «Тамбове» два месяца

Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко в ближайшее время сменит команду.

По информации «РБ-Спорт», 30-летний футболист ведет переговоры о расторжении контракта с нынешним клубом, чтобы перейти в тульский «Арсенал».

«Тамбов» готов отпустить форварда, что позволит избавиться от самого высокооплачиваемого игрока.