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    «РБ-Спорт»: Панченко перейдет в «Арсенал». Он пробыл в «Тамбове» два месяца

    Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко в ближайшее время сменит команду.

    По информации «РБ-Спорт», 30-летний футболист ведет переговоры о расторжении контракта с нынешним клубом, чтобы перейти в тульский «Арсенал».

    «Тамбов» готов отпустить форварда, что позволит избавиться от самого высокооплачиваемого игрока.

    • В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
    • В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17072

      bset 1 час назад

      Чего? Два месяца назад подписали контракт, а теперь хотят избавиться от самого высокооплачиваемого игрока? Когда уже идиоты перестанут руководить хоть чем-то серьезным и пойдут руководить уборкой улиц...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      16tambov36 1 час назад

      ну наконец то)бесполезный игрок,-1 игрок на поле

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