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Мохаммед Рабиу
Мохаммед Рабиу
Завершил карьеру
31 декабря 1989 (36), Аккра
#19 | Полузащитник
187 см | 70 кг
Гана
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Трансферы
Публикации
Рыжиков, Карасев, Рабиу – в основе «Тамбова» на игру с «Динамо»; Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер выйдут у гостей
2020.11.01 18:14
Фото
«Тамбов» подписал экс-полузащитника «Анжи» и «Крыльев Советов» Рабиу
2020.10.09 16:16
Sportbox: экс-игрок сборной Ганы Рабиу близок к подписанию контракта с «Тамбовом»
2020.09.13 11:44
2
Рабиу подписал контракт с «Крыльями Советов»
2019.02.23 06:25
7
Рабиу может перейти из «Анжи» в «Енисей»
2019.01.23 21:53
1
Фото
Рабиу подписал контракт с «Анжи»
2018.07.21 21:49
6
Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»
2017.03.15 19:44
2
«Динамо» отказалось от приобретения Рабиу
2017.02.10 16:05
Петреску намерен обратиться в ФИФА из-за задолженности «Кубани»
2017.02.10 12:13
3
В «Динамо» сообщили, что клуб действительно заинтересован в приглашении Рабиу на просмотр
2017.02.06 17:59
3
Источник: Рабиу пройдет просмотр в «Динамо»
2017.02.06 16:57
Видео
Паршивлюк и Тигиев вернулись в общую группу «Анжи»
2016.09.14 08:21
1
Фото
«Анжи» объявил о подписании Рабиу
2016.08.16 19:30
3
Рабиу сменил «Кубань» на «Анжи»
2016.07.20 12:18
2
Травмированный полузащитник «Кубани» может перейти в «Анжи»
2016.07.19 18:03
Рабиу выбыл до конца сезона
2016.04.18 20:30
Рабиу: «Причина поражения «Кубани»? Мы много нарушали правила в дополнительное время»
2016.02.29 08:56
Ташуев: «Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко»
2016.02.18 20:05
1
Товарищеский матч. «Кубань» победила «Рад»
2016.02.03 20:19
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