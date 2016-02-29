Рабиу: «Причина поражения «Кубани»? Мы много нарушали правила в дополнительное время»

Полузащитник "Кубани" Мохаммед Рабиу после поражения краснодарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с "Зенитом" (0:1) заявил, что причиной неудачи желто-зеленых стали частые нарушения правил в дополнительное время игры.

"Хорошо, что мы закончили матч без травм. Впереди вторая часть сезона в чемпионате, и надеюсь, она сложится для нас лучше первой. Думаю, мы готовы к следующему матчу, постараемся сделать все, чтобы его выиграть и поскорее забыть кубковую игру с "Зенитом". В дополнительное время мы много нарушали правила, и это дорого стоило "Кубани". Нам остается принять это наказание, и хотелось бы, чтобы в следующем матче не было таких ошибок", – отметил Рабиу.

В данной встрече ганский хавбек отыграл все 120 минут и заработал желтую карточку.