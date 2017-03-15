Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»

Жалко Кубань, конечно. Но во во всём виноваты бездарные или корыстные руководители...
Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску заявил, что по его мнению, руководство краснодарского клуба готовит процедуру банкротства.
– Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка 10 марта сказал, что в ближайшее время клуб начнет погашать задолженность перед Даном Петреску…
– Бред! Полный бред! Эти же слова он говорил еще в октябре прошлого года. Спросите его, почему Бальде, игравший год тому назад, тоже сидит без денег. Та же ситуация у Шандао, Рабиу, Армаша. О чем тут говорить.
– Для вас по-прежнему все не ясно?
– Руководство «Кубани» не выходит на связь. Им плевать на все – на футбол, на клуб, на РФС. Они разрушители российского футбола, а не руководители. Вижу, к чему приведет работа этих людей.
– К чему же?
– К банкротству. Но это мое мнение.
– Вы подавали заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Дело рассматривалось?
– Документов на руках пока нет, но объяснили, что решение в пользу Петреску есть.