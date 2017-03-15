Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску заявил, что по его мнению, руководство краснодарского клуба готовит процедуру банкротства.

– Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка 10 марта сказал, что в ближайшее время клуб начнет погашать задолженность перед Даном Петреску…

– Бред! Полный бред! Эти же слова он говорил еще в октябре прошлого года. Спросите его, почему Бальде, игравший год тому назад, тоже сидит без денег. Та же ситуация у Шандао, Рабиу, Армаша. О чем тут говорить.

– Для вас по-прежнему все не ясно?

– Руководство «Кубани» не выходит на связь. Им плевать на все – на футбол, на клуб, на РФС. Они разрушители российского футбола, а не руководители. Вижу, к чему приведет работа этих людей.

– К чему же?

– К банкротству. Но это мое мнение.

– Вы подавали заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Дело рассматривалось?

– Документов на руках пока нет, но объяснили, что решение в пользу Петреску есть.