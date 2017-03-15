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    Агент Петреску: «Работа руководства «Кубани» ведет к банкротству клуба»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску заявил, что по его мнению, руководство краснодарского клуба готовит процедуру банкротства.

    – Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка 10 марта сказал, что в ближайшее время клуб начнет погашать задолженность перед Даном Петреску…

    – Бред! Полный бред! Эти же слова он говорил еще в октябре прошлого года. Спросите его, почему Бальде, игравший год тому назад, тоже сидит без денег. Та же ситуация у Шандао, Рабиу, Армаша. О чем тут говорить.

    – Для вас по-прежнему все не ясно?

    – Руководство «Кубани» не выходит на связь. Им плевать на все – на футбол, на клуб, на РФС. Они разрушители российского футбола, а не руководители. Вижу, к чему приведет работа этих людей.

    – К чему же?

    – К банкротству. Но это мое мнение.

    – Вы подавали заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Дело рассматривалось?

    – Документов на руках пока нет, но объяснили, что решение в пользу Петреску есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +399

      guron88 15 марта 2017, 20:41

      Жалко Кубань, конечно. Но во во всём виноваты бездарные или корыстные руководители...

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 20:12

      РУКОВОДСТВО БАЛАБОЛОВ!!!

      -1
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