«Динамо» отказалось от приобретения Рабиу

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу не подошел московскому клубу по медицинским показателям.

«Рабиу не едет на сбор с «Динамо». Причина в том, что футболист лечится, находится на реабилитации. Мы ожидали, что он ее закончит, но ему еще рано тренироваться. Из-за этого он нам не подходит. На это трансферное окно вопрос по Рабиу закрыт, его не будет в «Динамо», – сказал функционер.

27-летний Рабиу перешел в «Анжи» из «Кубани» летом 2016 года.