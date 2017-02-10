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«Динамо» отказалось от приобретения Рабиу

10 февраля 2017, 16:05

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов заявил, что полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу не подошел московскому клубу по медицинским показателям.

«Рабиу не едет на сбор с «Динамо». Причина в том, что футболист лечится, находится на реабилитации. Мы ожидали, что он ее закончит, но ему еще рано тренироваться. Из-за этого он нам не подходит. На это трансферное окно вопрос по Рабиу закрыт, его не будет в «Динамо», – сказал функционер.

27-летний Рабиу перешел в «Анжи» из «Кубани» летом 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо Анжи Рабиу Мохаммед
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