Ташуев: «Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды.

"В матче с "Црвеной Звездой" Сантана, Кулик, Рабиу и Концедалов получили небольшие травмы. Никаких серьeзных повреждений не было, поэтому они все сейчас работают в общей группе. Сегодня вечером в Кисловодске мы проведeм первую тренировку. Все футболисты "Кубани" будут работать в общей группе, кроме нападающего Романа Павлюченко, который будет заниматься индивидуально.

Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко. Такие вещи нельзя прогнозировать. Реабилитация – это тяжeлый процесс. Неправильно говорить, например, что он восстановится к пятому туру. Как будет готов. так сразу выйдет", — сказал Ташуев.

Напомним, что "Кубань" в ближайшее время начнет третий предсезонный сбор, который пройдeт в Кисловодске.