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Фелипе Сантана
Фелипе Сантана
Завершил карьеру
17 марта 1986 (40), Рио-Кларо
#28 | Защитник
194 см | 80 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-защитник «Кубани» перешел в «Атлетико Минейро»
2016.12.21 21:23
1
Бывшие легионеры «Кубани» намерены подать судебный иск на клуб
2016.10.11 12:14
11
Бывшие защитники «Кубани» не могут найти новое место работы
2016.08.02 17:31
«Кубань» после вылета может потерять половину состава
2016.05.27 19:58
16
Сантана: «Шансы «Кубани» и «Томи» в ответном матче равны»
2016.05.25 16:19
Сантана: «Ташуев был другом для игроков «Кубани», я не видел конфликтов»
2016.04.29 01:20
Сантана: «Российский футбол схож с немецким в плане силовой борьбы»
2016.02.29 01:52
1
Ташуев: «Первый тайм с «Тамбовом», откровенно говоря, не понравился»
2016.02.23 19:26
Павлюченко не поможет «Кубани» в кубковом матче с «Зенитом», Сантана – под вопросом
2016.02.20 18:42
1
Ташуев: «Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко»
2016.02.18 20:05
1
Сантана: «Меня впечатлил проект развития «Кубани»
2016.02.17 17:10
5
Арустамян: «Этой зимой «Кубань» создается заново»
2016.01.16 10:34
Сантана: «Аршавин – это что-то»
2016.01.15 06:31
4
Сантана: «Я знаю три самых важных русских слова»
2016.01.13 10:06
6
Сантана: «Кубань» показалась мне серьезным проектом»
2016.01.12 19:59
2
Ташуев: «Завтра Сантана приступит к тренировкам»
2016.01.11 21:19
Агент: «Сантана пошел на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Кубани»
2016.01.11 20:42
1
Сантана – игрок «Кубани»
2016.01.11 20:00
5
Сантана близок к переходу в «Кубань»
2016.01.11 10:33
6
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