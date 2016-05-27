«Кубань» после вылета может потерять половину состава

«Кубань» в новом сезоне может не досчитаться нескольких игроков, которые определяли игру команды.

Так, в контрактах бразильцев Аподи и Фелипе Сантаны есть пункт, согласно которому футболисты могут разорвать соглашение с клубом в случае потери места в Премьер-лиге.

Еще у семерых игроков летом истекает срок действия контрактов. Соглашения заканчиваются у Шандао, Ибрахима Бальде, Станислава Манолева, Мохаммеда Рабиу, Владислава Кулика, Романа Павлюченко и Георге Букура.

Напомним, сегодня краснодарцы уступили «Томи» со счетом 0:2 и вылетели в ФНЛ.