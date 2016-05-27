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«Кубань» после вылета может потерять половину состава

27 мая 2016, 19:58
16

«Кубань» в новом сезоне может не досчитаться нескольких игроков, которые определяли игру команды.

Так, в контрактах бразильцев Аподи и Фелипе Сантаны есть пункт, согласно которому футболисты могут разорвать соглашение с клубом в случае потери места в Премьер-лиге.

Еще у семерых игроков летом истекает срок действия контрактов. Соглашения заканчиваются у Шандао, Ибрахима Бальде, Станислава Манолева, Мохаммеда Рабиу, Владислава Кулика, Романа Павлюченко и Георге Букура.

Напомним, сегодня краснодарцы уступили «Томи» со счетом 0:2 и вылетели в ФНЛ.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман Кулик Владислав Сантана Фелипе Манолев Станислав Бальде Ибрахима Шандао Аподи
Комментарии (16)
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Dos_Santos
1464368711
Так вот почему матч сегодня слили.. Умно
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Friedrich Zimmerman
1464369007
Жаль Кубань . Не думаю что через сезон вернутся .
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eleng
1464369304
Краснодарский край режет косты, сценарий на лицо. ОЛ мутко, недвусмысленно, намекнул на ненужность Кубани в РПФЛ. А в прочем, вся околофутбольная возня: допинг пробы, гол Анжи из офсайда, резкий уход тренеров Динамо, Кубани - лишний раз говорит о гнилости и продажности системы.
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GM
1464371880
Дотукали Кубань. К этому все давно шло. С таким руководством - самое оно.
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sidul1
1464374347
все решили за них,будут играть в сочи
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ViktorMG
1464374750
Павлюченко в Спартак.
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Samov@r
1464376171
Нашему тульскому арсеналу надо наведоться в Кубань присмотреть кого нибудь на лавку для количества
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Андрей Ермошин
1464380723
Результат Кубани - зеркало российского футбола. Кто бы мог подумать 2 года назад о таком исходе, однако, некомпетентное руководство, и, что не мало важно, административный ресурс, привело к такому печальному исходу - ни одному региону России не под силу содержать два клуба РФПЛ, это же не Москва, однако!
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serhz
1464431674
Ромку нужно оставить ! -будет новых игроков со скамеечки поддерживать и учить как надо жить не выходя на поле.
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Foxitkuban
1464596040
Ну все, Новосельцев, ваше дело - труба...
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