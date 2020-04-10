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Владислав Кулик
Владислав Кулик
Завершил карьеру
27 февраля 1985 (41), Полтава
#55 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
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Публикации
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2020.04.10 18:00
2
Адиев: «Кулик сказал: «Понсе нужно продать, только тогда мы получим зарплату»
2018.11.13 14:48
4
Адиев: «На футболистов «Анжи» есть спрос. На Понсе приезжали смотреть из Англии»
2018.11.13 13:29
2
Жоаозиньо, Кардозу, Панченко – в составе «Динамо» на матч с «Анжи»; Новосельцев, Кулик, Понсе сыграют у дагестанцев
2018.09.22 12:55
2
Новосельцев, Кулик, Понсе – в основе «Анжи» на матч с «Краснодаром»; Фьолусон, Вандерсон, Игнатьев сыграют у гостей
2018.09.16 15:58
1
Ткачук, Билялетдинов и Кулик покинули «Рубин»
2017.06.14 06:54
11
«Рубин» заявил на сезон Лестьена, Билялетдинова, Дядюна и еще трех футболистов
2016.08.30 17:12
Кулик сменит «Рубин» на «Анжи»
2016.07.07 14:24
«Кубань» после вылета может потерять половину состава
2016.05.27 19:58
16
Кулик, Каретник и Лобкарев не помогут «Кубани» в матче со «Спартаком»
2016.04.07 12:57
2
Вице-губернатор Краснодарского края: «У Мкртчана нет возможности финансировать «Кубань»
2016.03.30 22:12
4
Кулик: «Половина игроков «Кубани» может подать на клуб в КДК и уйти свободными агентами»
2016.03.30 17:58
9
Четверо игроков «Кубани» не примут участия в матче Кубка России против «Зенита»
2016.02.27 12:42
4
Ташуев: «Сложно сказать, когда мы увидим на поле Павлюченко»
2016.02.18 20:05
1
Кулик: «Кубань» прибавляет от игры к игре»
2015.08.01 01:36
4
Официально
«Кубань» продлила аренду Кулика
2015.07.18 11:14
7
«Кубань» снова берет Кулика в аренду
2015.07.17 19:34
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