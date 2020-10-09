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Владислав Кулик
Статистика
Владислав Кулик - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1985 (41), Полтава
#55 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чайка
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-2
1 : 2
09.10.2020
Чайка
59' - 90'
64, 64'
71, 71'
Россия. ФНЛ, 13 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
04.10.2020
Чайка
1' - 88'
51, 52'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чайка
0 : 2
27.09.2020
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 1
23.09.2020
Чайка
66' - 90'
88, 88'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Чайка
2 : 1
19.09.2020
Краснодар-2
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чайка
1 : 2
09.09.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 0
05.09.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Чайка
2 : 1
31.08.2020
Факел
1' - 90'
9, 9'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чайка
2 : 1
22.08.2020
Волгарь
1' - 89'
82'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0 : 3
16.08.2020
Крылья Советов
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
12.08.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1 : 1
01.08.2020
Чайка
1' - 90'
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