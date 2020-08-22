Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владислав Кулик - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Кулик
    Состав Без клуба
    Родной город Полтава
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 13 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2020 59' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Чайка (Песчанокопское)
    64' 64' 71' 71'
    04.10.2020 1' -88' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    51' 52'
    27.09.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 0:2 Велес (Москва)
    23.09.2020 66' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Чайка (Песчанокопское)
    88' 88'
    19.09.2020 73' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.09.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:2 Торпедо (Москва)
    05.09.2020 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    31.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Факел (Воронеж)
    9' 9'
    22.08.2020 1' -89' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    82'
    16.08.2020 1' -60' Чайка (Песчанокопское) 0:3 Крылья Советов (Самара)
    12.08.2020 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    08.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 0:3 Алания (Владикавказ)
    01.08.2020 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    • Читайте нас: 
    11