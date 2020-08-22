|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2020
|59' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|64' 64' 71' 71'
|04.10.2020
|1' -88'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|51' 52'
|27.09.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Велес (Москва)
|23.09.2020
|66' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|88' 88'
|19.09.2020
|73' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Чайка (Песчанокопское)
|09.09.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|05.09.2020
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|31.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|9' 9'
|22.08.2020
|1' -89'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|82'
|16.08.2020
|1' -60'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Крылья Советов (Самара)
|12.08.2020
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|08.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|01.08.2020
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)