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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Чайка
Балтика - Чайка: обзор матча 23 сентября 2020
Балтика
23.09.2020, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
Чайка
84'
Л. Гогличидзе
84'
Л. Гогличидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Чайка
90'
+6
Желтая карточка
Д. Карташов
Желтая карточка
Е. Латышонок
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Д. Карташов
89'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Р. Хайруллов
88'
Желтая карточка
В. Кулик
88'
Желтая карточка
В. Кулик
87'
Замена
Д. Карташов
️️️️
К. Савичев
86'
Желтая карточка
Р. Оразов
85'
Желтая карточка
Р. Оразов
84'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гогличидзе
84'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гогличидзе
82'
Замена
Р. Оразов
️️️️
А. Хохлачев
76'
Замена
Н. Глушков
️️️️
П. Володкин
Замена
️️️️
М. Маркин
72'
66'
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Палиенко
53'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
53'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Замена
А. Шаваев
️️️️
М. Кузьмин
46'
Желтая карточка
М. Тишкин
20'
18'
Желтая карточка
П. Володкин
18'
Желтая карточка
П. Володкин
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Дудиев
6'
2'
Пенальти не реализован!
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
10
Петр Володкин
АП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
17
Макарчук
8
Дудиев
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
53
Казаев
6
Кузьмин
10
Альшин
11
Мусаев
93
Маркин
3-3-2-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
3
Гогличидзе
10
Володкин
99
Палиенко
7
Хохлачев
8
Дудиев
4
Маклаков
4
Маклаков
8
Дудиев
6
Кузьмин
8
Шаваев
8
Шаваев
6
Кузьмин
7
Хохлачев
20
Оразов
20
Оразов
7
Хохлачев
4
Савичев
8
Карташов
8
Карташов
4
Савичев
10
Володкин
47
Глушков
47
Глушков
10
Володкин
99
Палиенко
55
Кулик
55
Кулик
99
Палиенко
92
Хайруллов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
92
Хайруллов
Остались в запасе
Балтика
Чайка
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
39
Максим Бориско
ВР
7
Наилсон
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
97
Максим Васильев
ЦЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
39
Максим Бориско
ВР
7
Наилсон
ЦЗ
Остались в запасе
97
Максим Васильев
ЦЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Чайка
2
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
10
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Ростех Арена
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