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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Крылья Советов
Чайка - Крылья Советов: обзор матча 16 августа 2020
Чайка
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
33'
А. Зиньковский
49'
А. Гацкан
56'
А. Зиньковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Крылья Советов
Желтая карточка
Р. Хайруллов
89'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
88'
Замена
М. Васильев
️️️️
В. Хозин
86'
76'
Замена
М. Витюгов
️️️️
В. Сарвели
Замена
Д. Карташов
️️️️
Л. Гогличидзе
73'
72'
Замена
А. Солдатенков
️️️️
С. Божин
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
68'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
68'
68'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
64'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
Замена
П. Володкин
️️️️
М. Палиенко
63'
62'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Пруцев
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
В. Кулик
60'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Зиньковский
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Гацкан
40'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Хохлачев
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиньковский
Пас отдал
Д. Пруцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
24
Илья Белоус
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-2-1-1
79
Юнусов
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
2
Хозин
3
Гогличидзе
38
Алейников
4
Савичев
55
Кулик
52
Леонтьев
99
Палиенко
7
Хохлачев
3-3-1-1-2
39
Фролов
23
Комбаров
47
Божин
51
Карпов
70
Кабутов
8
Гацкан
2
Полуяхтов
25
Пруцев
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
2
Хозин
97
Васильев
97
Васильев
2
Хозин
3
Гогличидзе
8
Карташов
8
Карташов
3
Гогличидзе
99
Палиенко
10
Володкин
10
Володкин
99
Палиенко
55
Кулик
11
Дегтярев
11
Дегтярев
55
Кулик
7
Хохлачев
24
Белоус
24
Белоус
7
Хохлачев
47
Божин
3
Солдатенков
3
Солдатенков
47
Божин
25
Пруцев
4
Горшков
4
Горшков
25
Пруцев
9
Сарвели
8
Витюгов
8
Витюгов
9
Сарвели
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
Остались в запасе
Чайка
Крылья Советов
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Чайка - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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