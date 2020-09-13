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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Чайка
Акрон - Чайка: обзор матча 13 сентября 2020
Акрон
13.09.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Чайка
41'
К. Савичев
41'
Л. Гогличидзе
61'
К. Савичев (П)
61'
К. Савичев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Чайка
87'
Замена
Р. Оразов
️️️️
И. Леонтьев
86'
Желтая карточка
Н. Глушков
86'
Желтая карточка
Н. Глушков
82'
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
М. Палиенко
80'
Замена
Н. Глушков
️️️️
П. Володкин
79'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Хохлачев
Замена
П. Горбунов
️️️️
А. Потапов
75'
71'
Замена
Д. Карташов
️️️️
В. Алейников
Замена
Е. Яцкий
️️️️
И. Чудин
68'
64'
Желтая карточка
М. Филиппов
64'
Желтая карточка
М. Филиппов
61'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Савичев
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Савичев
Замена
А. Газданов
️️️️
А. Титов
55'
41'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гогличидзе
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Савичев
Замена
Н. Гойло
️️️️
С. Волков
32'
26'
Желтая карточка
К. Савичев
26'
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
А. Босов
️️️️
С. Киряков
22'
Желтая карточка
И. Чудин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
77
Евгений Яцкий
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
3-2-3-2
13
Волков
44
Садыков
66
Жестоков
88
Киреев
99
Морозов
77
Киряков
88
Потапов
7
Иванников
27
Чудин
90
Делькин
34
Титов
3-3-1-2-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
3
Гогличидзе
52
Леонтьев
10
Володкин
99
Палиенко
7
Хохлачев
77
Киряков
63
Босов
63
Босов
77
Киряков
34
Титов
17
Газданов
17
Газданов
34
Титов
27
Чудин
77
Яцкий
77
Яцкий
27
Чудин
88
Потапов
12
Горбунов
12
Горбунов
88
Потапов
13
Волков
50
Гойло
50
Гойло
13
Волков
99
Палиенко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
99
Палиенко
52
Леонтьев
20
Оразов
20
Оразов
52
Леонтьев
38
Алейников
8
Карташов
8
Карташов
38
Алейников
10
Володкин
47
Глушков
47
Глушков
10
Володкин
7
Хохлачев
24
Белоус
24
Белоус
7
Хохлачев
Остались в запасе
Акрон
Чайка
5
Никита Верхунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
Остались в запасе
5
Никита Верхунов
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
18
Максим Малаховский
ЦП
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Статистика матча Акрон - Чайка
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Кристалл
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