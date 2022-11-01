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    Дмитрий Емельянов

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Емельянов
    Команда Торпедо Миасс
    Гражданство Россия
    Дата рождения 9 февраля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо Миасс 7 2 0 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2022 Торпедо Миасс 3 : 0 Носта
    01.11.2022 Торпедо Миасс 3 : 2 Динамо
    02.04.2023 Торпедо Миасс 0 : 0 Амкар-Пермь
    09.04.2023 Химик-Август 0 : 0 Торпедо Миасс
    16.04.2023 Торпедо Миасс 0 : 0 Новосибирск
    23.04.2023 Торпедо Миасс 0 : 0 Урал-2
    29.04.2023 Зенит-Ижевск 0 : 0 Торпедо Миасс
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